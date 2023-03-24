1000حمدالله ع السلامة الحلقة 2| سجن يسرا وابنها.. وعنبة ينقذ مايان السيد

عرضت اليوم الحلقة الثانية من مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة بطولة الفنانة يسرا على شاشة cbc .

وشهدت أحداث الحلقة الثانية اتهام الدكتور سميحة “يسرا” وائل وزجته علاء مرسى وصفاء جلال بسرقة شقتها.

وطلبت الدكتورة سميحة “يسرا” شرطة النجدة وذهبت معهم لقسم الشرطة وتم احتجازها.

وتطلب سميحة “يسرا” من ابنتها سماح “مايان السيد” الذهاب لقصر النيل والإقامة فى فندق لحين الانتهاء من التحقيقات.

وتلجأ سميحة “يسرا” لشقيق محاميها أكرم طارق “محمد ثروت” للدفاع عنها .

وشهدت الحلقة الثانية أول ظهور لمطرب المهرجانات “عنبة” والذى يقدم شخصية على بويكا ويحاول مساعدة و إنقاذ “سماح” مايان السيد.

قصة المسلسل

وتدور قصة المسلسل حول سيدة مقيمة فى كندا وتعمل دكتورة إعلام منذ سنوات طويلة ، إلى أن يتوفي زوجها فى مصر وتضطر إلى العودة لتنفيذ وصية جوزها من أجل حصولها على الميراث، وتتعرض خلال تنفيذ هذه الوصية إلى كثير من المواقف الكوميدية التى تجمعها بشيماء سيف ومحمد ثروت، بالإضافة إلى النجوم الشباب مايان السيد ومطرب المهرجانات عنبة.

تغيير اسم المسلسل بسبب مسلسل قديم لحسن حسني وهالة فاخر

وبدأت يسرا تصوير مسلسلها الجديد وكان يحمل اسم حمدالله على السلامة، وبعدها قامت بتغيير اسم المسلسل بعد اكتشافها وجود مسلسل بنفس الاسم كان قد قدمه الفنان حسن حسني وهالة فاخر عام 2007، ليصبح 1000 حمدالله على السلامة.

نيولوك يسرا فى المسلسل

وفاجأت يسرا جمهورها فور طرح البوسترات الرسمية للمسلسل بالظهور بلوك جديد ومختلف تماما، يتناسب مع شخصية الدكتورة التى تجسدها ضمن أحداث المسلسل، حيث ظهرت بتسريحة شعر جديدة مع ارتداء نظارة مما تسبب فى تغيير كبير في ملامحها.

أبطال مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة

مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة تدور أحداثه فى إطار اجتماعي كوميدي ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الدراما وعلى رأسهم الفنانة الكبيرة يسرا و شيماء سيف ومحمد ثروت ومايان السيد وآدم الشرقاوي والمطرب عنبه واوتاكا والمسلسل من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح ومن إنتاج جمال العدل.