إكس لانس الحلقة 1 .. محمد سعد يكتشف خدعة ويزو

أذيعت الحلقة الثانية من مسلسل إكس لانس من بطولة الفنان محمد سعد وحملت العديد من المواقف الكوميدية .

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل اكس لانس اكتشاف الحاج حناوي “ محمد سعد ” ام ابنته سمر “ ويزو ” تقوم بخداعه ، حيق تعمل ممرضه وليس طبيبة كما كانت توهمه ، وقد اكتشف ذلك بعدما دهب بصديقه الي المستشفي ،

أما زوجة الحناوي “ شيرين ” فقد قامت بالمشاجرة مع جارتها ، بعدما حاولت ان تقنعها بازالة عشه الدجاج من فوق سطح العمارة .

فريق عمل مسلسل إكس لانس :

مسلسل إكس لانس بطولة عدد كبير من الفنانين ابرزهم الفنان محمد سعد ، ويشاركه في البطولة الفنانة شيرين و ويزو “ نجمة مسرح مصر ” بالاضافة الي حسام داغر وإبرام سمير وسارة درزاوي واللذان يعدان من الفنانين الذين ظهروا ضمن مجموعة مسرح مصر ، بالاضافة الي أحمد فتحي وحسن عبد الفتاح وعمر متولي ومصطفي درويش وسامي مغاوري والعمل من إخراج إبرام نشات ومن إنتاج ممدوح شاهين .

مسلسل إكس لانس يشهد عودة لبطله محمد سعد الي الدراما التليفزيونية والمنافسة في الماراثون الرمضاني بعد ان غاب لمدة 9 سنوات كاملة منذ ان قدم مسلسل فيفا اطاطا عام 2013 ، وقدم من خلاله شخصيتي اطاطا التي تميز بها في فيلم عوكل بالاضافه الي شخصية اللمبي الشهيرة .

محمد سعد يستعين بشخصية الحاج حناوي :

ومن خلال مسلسل إكس لانس يقدم محمد سعد شخصية الحاج حناوي ، والتي سبق وان قدمها في فيلم كركر ، وشاركته البطولة كل من ياسمين عبد العزيز وعلا مرسي وكل من الراحلين ورجاء الجداوي وحسن حسني .

قصة مسلسل إكس لانس :

تدور أحداث مسلسل إكس لانس في اطار كوميدي حول شخصية الحاج حناوي الذي يدخل في مواقف كوميدية مع اسرته وابنته التي تلعب شخصيتها الفنانة ويزو .