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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إكس لانس الحلقة 1 .. محمد سعد يكتشف خدعة ويزو

اكس لانس
اكس لانس

أذيعت الحلقة الثانية من مسلسل إكس لانس من بطولة الفنان محمد سعد وحملت العديد من المواقف الكوميدية . 

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل اكس لانس اكتشاف الحاج حناوي “ محمد سعد ” ام ابنته سمر “ ويزو ” تقوم بخداعه ، حيق تعمل ممرضه وليس طبيبة كما كانت توهمه ، وقد اكتشف ذلك بعدما دهب بصديقه الي المستشفي ، 

أما زوجة الحناوي “ شيرين ” فقد قامت بالمشاجرة مع جارتها ، بعدما حاولت ان تقنعها بازالة عشه الدجاج من فوق سطح العمارة . 

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فريق عمل مسلسل إكس لانس :

مسلسل إكس لانس  بطولة عدد كبير من الفنانين ابرزهم الفنان محمد سعد ، ويشاركه في البطولة الفنانة شيرين و ويزو “ نجمة مسرح مصر ” بالاضافة الي حسام داغر وإبرام سمير  وسارة درزاوي  واللذان يعدان من الفنانين الذين ظهروا ضمن مجموعة مسرح مصر ، بالاضافة الي أحمد فتحي وحسن عبد الفتاح وعمر متولي ومصطفي درويش وسامي مغاوري  والعمل من إخراج إبرام نشات ومن إنتاج ممدوح شاهين .

مسلسل إكس لانس  يشهد عودة لبطله محمد سعد الي الدراما التليفزيونية والمنافسة في الماراثون الرمضاني بعد ان غاب لمدة 9 سنوات كاملة منذ ان قدم مسلسل فيفا اطاطا عام 2013 ، وقدم من خلاله شخصيتي اطاطا التي تميز بها في فيلم عوكل بالاضافه الي شخصية اللمبي الشهيرة .

محمد سعد يستعين بشخصية الحاج حناوي :

ومن خلال مسلسل إكس لانس يقدم محمد سعد شخصية الحاج حناوي ، والتي سبق وان قدمها في فيلم كركر ، وشاركته البطولة كل من ياسمين عبد العزيز وعلا مرسي  وكل من الراحلين ورجاء الجداوي وحسن حسني .

قصة مسلسل إكس لانس :

تدور أحداث مسلسل إكس لانس في اطار كوميدي حول شخصية الحاج حناوي الذي يدخل في مواقف كوميدية مع اسرته وابنته التي تلعب شخصيتها الفنانة ويزو .

الفنان محمد سعد إكس لانس سارة درزاوى الفنانة شيرين سامي مغاوري

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