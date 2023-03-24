186 مليون جنيه مبيعات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية الأسبوع الماضي

سجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 186.2 مليون جنيه، خلال الأسبو الماضي، وسجل العرب صافى شراء بقيمة 14.9 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 82.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.1%، وسجل العرب 8.2%.

وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 4.360 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 1.791 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 6.26% ليغلق عند مستوى 15625.08 نقطة، خلال الأسبوع الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 8.08% ليغلق عند مستوى 2765.44 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 7.65% ليغلق عند مستوى 4106.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 6.27% ليغلق عند مستوى 18360.77 نقطة.