قبيل صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر.. كل ما تريد معرفته عن أئمة ورواة قراءات اليوم

يستعد آلاف المصلين للاصطفاف في أروقة وصحن الجامع الأزهر من المصريين وعشرات الجنسيات الوافدة من الطلاب الوافدين، اليوم الجمعة، في مصلى الرجال ومصلى النساء، لأداء صلاتي العشاء والتراويح، ويقوم المركز الإعلامي للأزهر الشريف بالتعاون مع الجامع الأزهر، بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.

ويتقدم المصلين فضيلةُ الدكتور محمد الضويني، عضو هيئة كبار العلماء ووكيل الأزهر الشريف، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر، ويؤمَّ المصلين القارئ الشيخ رضا رمضان عبد الجواد ، ويقرأ برواية الدوري عن الإمام الكسائي، والشيخ محمود عزازي، والسيخ محمد جمعة ، ويقرءآن برواية خلف عن حمزة.



وفي هذه السطور نعرف أئمة ورواة قراءة اليوم وهي كالتالي:



الإمام الدوري عن الإمام الكسائي

هو حفص بن عمر بن عبد العزيز المقرئ الضرير، إمام القراءة وشيخ الناس في زمانه، ثقة ثبت كبير ضابط، أول من جمع القراءات، إذ قرأ بسائر الحروف السبعة وبالشواذ.

روى عن الإمامين أبي عمرو والكسائي.

توفي: في شوال سنة ست وأربعين مائتين.

أبرز أصول قراءته:

- قرأ بضم الهاء والميم إذا وردتا بعد كسر أو ياء ساكنة، وبعد الميم ساكن، فإذا وقف كسر الهاء، نحو: (عَلَيْهِمُ الْقِتالُ)، (بِهِمُ الْأَسْبابُ)

- قرأ بتوسط المد المنفصل والمتصل.

- يميل الألفات من ذوات الياء والألفات المرسومة ياء في المصاحف نحو (الهدى – التقوى).

- قرأ بإمالة هاء التأنيث في الوقف إذا وقع قبلها أحد حروف (فجثت زينب لذود شمس) نحو: ثَلاثَةِ، رَحْمَةٌ، بَلْدَةً، وإن وقع قبلها أحد حروف (أكهر) وكان قبل أحد هذه الحروف كسرة أو ياء ساكنة أمالها نحو: الْمَلائِكَةِ، مِائَةَ، وَجْهَهُ، وإلا فتحها نحو: امْرَأَتُ، سَفاهَةٍ، حَسْرَةً: وإن وقع قبل الهاء أحد حروف: (حق ضغاط عص خظ) لم يملها، هذا هو المذهب الراجح عنه، وروي عنه إمالة الهاء بعد جميع الحروف سوى الألف.

والقراءة الثانية خلف عن حمزة :

هو خلف بن هشام، أحد القراء العشرة، وأحد الرواة عن الإمام حمزة من طريق سليم، ولد سنة خمسين ومائة.

كان ثقة كبيرًا زاهدًا عابدًا عالمًا.

توفي: في جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين ومائتين ببغداد.

أبرز أصول قراءته

- يقرأ بالإشباع في المدين المتصل والمنفصل بمقدار ست حركات.

-يضم الهاء وصلًا ووقفًا في الألفاظ الثلاثة (عليهم – إِليهم – لديهم).

-يقرأ بالسكت على (أل - وشيء- والمفصول مثل: عذاب أليم ).

-يسكن الهاء في (يؤده إليك) (ونصله جهنم) (نؤته منها) (فألقه إِليهم).

-يغير الهمز عن الوقف سواء كان في وسط الكلمة أم في آخرها نحو (يأكل - نبأ) على تفصيل.

-يميل الألفات من ذوات الياء والألفات المرسومة ياء في المصاحف نحو (الهدى – التقوى).

ويزدان الجامع الأزهر كل عام بالمصلين الذين يصطفون بآلاف ويأتون من أحياء القاهرة ومن ربوع محافظات الجمهورية لأداء الصلوات وحضور الدروس العلمية للرجال والنساء والاندماج في الأجواء الرمضانية التي يحرص الأزهر على إحيائها وتنظيمها وإعداد الخطط والبرامج لها كل عام.

وأعلن الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 4000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).