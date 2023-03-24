نائب محافظ المنيا يتفقد المخابز البلدية.. ويوجه بتحرير محضر لـ نقص الوزن

أجرى الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية بمدينة المنيا؛ لمتابعة كل القطاعات الخدمية والحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، إلى جانب إحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

شملت جولة نائب المحافظ تفقد عدد من المخابز البلدية، بأحياء غرب وجنوب مدينة المنيا، وذلك بحضور عبد الظاهر حسن نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، وحسين خلف مدير تموين بندر المنيا، وعدد من الجهات المعنية.

واطمئن نائب المحافظ على مطابقة أوزان الخبز للوزن الرسمي، ومطابقته للمواصفات.

ووجه نائب المحافظ بتحرير محضر لأحد المخابز بحي جنوب المدينة لوجود نقص في الوزن، موجهًا الوحدة المحلية والتموين بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية لمتابعة إنتاج الخبز ومدى مطابقة المواصفات والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة، وكذلك إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.