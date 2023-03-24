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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإليزيه: عودة السفير الجزائري إلى باريس خلال الأيام المقبلة

الرئيسان الجزائري
الرئيسان الجزائري والفرنسي

أعلن قصر الإليزيه اليوم الجمعة عودة سفير الجزائر لدى فرنسا إلى باريس خلال الأيام المقبلة.

وقال الإليزيه إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثة هاتفية أن السفير سيعود.

واستدعت الجزائر في فبراير سفيرها في باريس، متهمة فرنسا بتدبير فرار ناشطة تريد اعتقالها، مما أثار أزمة جديدة بين البلدين بعد شهور من تحسن العلاقات.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية وفرنسية أن الناشطة الحقوقية أميرة بوراوي التي اُحتجزت خلال احتجاجات حاشدة عام 2019 في الجزائر وأُطلق سراحها في 2020.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن بوراوي اُحتجزت في تونس مطلع فبراير لكن سُمح لها فيما بعد بالسفر إلى فرنسا.

وقال الإليزيه في بيان "ناقش رئيسا البلدين ظروف مغادرة مواطنة فرنسية جزائرية من تونس ووصولها إلى فرنسا.. أزالت هذه المناقشة سوء التفاهم".

وأضاف أنه عقب زيارة ماكرون للجزائر في أغسطس الماضي، اتفق الرئيسان على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في كل المجالات مع التطلع لزيارة تبون إلى فرنسا في المستقبل.

عبد المجيد تبون إيمانويل ماكرون الرئيس الجزائرى فرنسا قصر الإليزيه ماكرون

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