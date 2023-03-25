بعد ضرب منشآت إيرانية.. قصف صاروخي لقواعد أمريكية ولا أنباء عن الضحايا

قالت وسائل إعلام سورية،اليوم الجمعة ، إن قاعدة أمريكية تعرضت لقصف صاروخي شرقي دير الزور.

وأكدت وسائل إعلام سورية، سماع دوي رشقات صاروخية في منطقة دير الزور شرقي سوريا، حسبما افادت سكاي نيوز في نبأ عاجل.

جاء ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الجنرال باتريك رايدر، تنفيذ القوات الأمريكية ضربات دقيقة ضد منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني في دير الزور السورية.

وقال البنتاجون إن الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية في سوريا جاءت بهدف حماية قواتها.

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون: "أن قاعدة تابعة لنا في شرق سوريا تعرضت لقصف بـ 10 صواريخ".

وتابع: "مليشيات تابعة لإيران نفذت الهجوم على القاعدة الأمريكية في شرق سوريا، وذلك بواسطة طائرة مسيرة إيرانية الصنع".