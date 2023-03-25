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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد ضرب منشآت إيرانية.. قصف صاروخي لقواعد أمريكية ولا أنباء عن الضحايا

صدى البلد

قالت وسائل إعلام سورية،اليوم الجمعة ، إن قاعدة أمريكية تعرضت لقصف صاروخي شرقي دير الزور.

وأكدت وسائل إعلام سورية، سماع دوي رشقات صاروخية في منطقة دير الزور شرقي سوريا، حسبما افادت سكاي نيوز في نبأ عاجل.

البنتاجون يفجر مفاجأة بشأن الهجمات على القوات الأمريكية في سوريا

جاء ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الجنرال باتريك رايدر، تنفيذ القوات الأمريكية ضربات دقيقة ضد منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني في دير الزور السورية.

وقال البنتاجون إن الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية في سوريا جاءت بهدف حماية قواتها.

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون: "أن قاعدة تابعة لنا في شرق سوريا تعرضت لقصف بـ 10 صواريخ".

وتابع: "مليشيات تابعة لإيران نفذت الهجوم على القاعدة الأمريكية في شرق سوريا، وذلك بواسطة طائرة مسيرة إيرانية الصنع".

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