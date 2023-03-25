تحذير عاجل من السلطات الصحية السعودية للمواطنين

أطلقت هيئة الغذاء والدواء السعودية، تحذيرا من إجراء اعتداه كثير من الناس عند تناول حبوب الدواء، من دون أن يعودوا فيه إلى الطبيب أو الصيدلي.

وحذرت هيئة الغذاء والدواء السعودية من لجوء كثير من المرضى إلى كسر حبة الدواء دون أن يستشيروا طبيبا أو صيدليا، مقدمة عددا من النصائح التي يجب أخذها في الاعتبار قبل القيام بهذه الخطوة.

وقالت الهيئة: "يجب التأكد من وجود علامة فاصلة في منتصف الحبة، حيث تعكس المكان الذي تستطيع أن تكسر الحبة منه إلى نصفين متساويين، بما يضمن توزيع المادة الفعّالة في الدواء بشكل متساو".

وفي حال طلب منك الطبيب كسر الحبة، فاحرص على كسرها قبل الاستعمال مباشرة.