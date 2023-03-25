الزمالك اليوم.. هزم يد الأهلي وكاف يزف بشرى إفريقية وتجهيز بديل فتوح

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم الجمعة داخل النادي.

غياب مدافع الزمالك عن مواجهة البنك الأهلي

تأكد غياب محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة أمام البنك الأهلي في دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد المقاولون العرب. وكشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أن عبد الغني اشتكى من تعرضه لإصابة في الركبة خلال التدريبات الأخيرة ويخضع لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية ولن يتواجد في قائمة المباراة المقبلة أمام البنك الأهلي.

الزمالك يهزم الأهلي في دوري اليد

حقق الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك فوزًا كبيرًا على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 31–23، في ختام مباريات المرحلة الثانية لبطولة دوري المحترفين.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الزمالك بنتيجة 16–12، قبل أن يواصل الفارس الأبيض تقدمه في الشوط الثاني وتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 31–23.

وشهدت المباراة تألق الظهير الأيسر للزمالك حسن قداح، حيث نجح في تسجيل العديد من الأهداف من خارج الـ 9 أمتار، ومحمود خليل فلفل بفضل تصدياته في حراسة مرمى.

بتلك النتيجة، حصل الزمالك على نقطة واحدة ليرتفع رصيده إلى النقطة الـ 14.5، بينما تجمد رصيد الأهلي عند نفس النقطة الـ 14.5.

كاف يعلن حكام الزمالك والمريخ السوداني

كشفت تقارير صحفية، عن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بشأن حكم مباراة الزمالك والمريخ السوداني ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك نظيره المريخ السوداني، يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقالت صحيفة “كفرووتر” السودانية: “أسند كاف إدارة مباراة المريخ والزمالك بالقاهرة إلى طاقم تحكيم رواندي يوم الجمعة المقبل بقيادة صامويل اويكاندا”.

مدرب الزمالك مصرى ولا أجنبي

فجر فرج عامر رئيس نادى سموحة، مفاجأة بشأن مدرب الزمالك وخليفة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك "الزمالك يفاضل بين المدرب الوطني خالد جلال وبين مدرب كرواتي شهير ، لخلافة مدربه الحالي فيريرا"

تجهيز بديل فتوح لمواجهة الزمالك والبنك الأهلي

يقوم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتجهيز عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق للمشاركة أساسيا في مباراة البنك الأهلي المقبلة في دور الـ 16 لبطولة كأس الرابطة، المقرر لها يوم الأحد المقبل في ظل غياب أحمد فتوح للتواجد مع منتخب مصر الأول استعدادا لمباراتي مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وإصابة محمد عبد الشافي بكدمة في الكاحل تسببت في غيابه عن الفريق في الفترة الأخيرة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي تحت قيادة كل من أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي المدربين المساعدين وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى ، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في بطولة كأس الرابطة.

كاف يزف بشرى لـ الزمالك

أكد تقرير صحفي، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، تراجع عن شطب شكوى نادي المريخ السوداني ضد الترجي التونسي.

وكان نادي المريخ السوداني قد طالب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، باحتساب نتيجة مباراة الترجي في الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، لصالحه بسبب إجراء الفريق التونسي 5 تغييرات في 4 توقفات وهو مخالف للقانون.

وذكرت صحيفة "كفر ووتر" السودانية، أن نادي المريخ السوداني تلقى إفادة من الكاف بإحالة الشكوى المقدمة من النادي السوداني ضد الترجي التونسي إلى لجنة الانضباط.

وأضافت الصحيفة، أن الكاف بصدد إجراء مزيدا من التحريات والاستفسارات حول الواقعة مثار الجدل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة نادي المريخ السوداني كلفت المحامي المصري نصر عزام بمتابعة الشكوى، وتقدم عزام بطلب إلى الكاف بعرض الشكوى على لجنة الانضباط، بعد رفضها من قبل لجنة الحكام.

ولفتت الصحيفة، إلى أن نصر عزام ذكر في مذكرته للكاف أن لجنة الحكام غير مختصة بالنظر في الشكوى، ويعتبر رد الاتحاد الإفريقي إيجابيا لأنه سيمكن المريخ من تصعيد القضية إلى لجنة الاستئناف في الكاف ومنها إلى محكمة كاس حال رفضها.