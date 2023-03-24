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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عودة الفرعون .. منتخب مصر يهزم مالاوي بثنائية مرموش ومحمد صلاح

مباراة منتخب مصر
مباراة منتخب مصر ومالاوي

تغلب منتخب مصر الوطني أمام منتخب مالاوي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح وعمر مرموش، فى المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة فى المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار.

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بداية لقاء منتخب مصر ومالاوي 

بدأ اللقاء باستحواذ منتخب مصر الوطني على الكرة ومرر عمر مرموش كرة وصلت إلى محمد حمدى وأرسلها عرضية تمر إلى خارج الملعب.

ومرر مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر فى الدقيقة الثالثة، كرة وصلت إلى محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ومررها عرضية يبعدها مدافع مالاوى إلى ضربة ركنية.

وأرسل محمود حمادة لاعب منتخب مصر فى الدقيقة الخامسة، كرة طولية فشل عمر مرموش فى اللحاق بها وتمر الى خارج الملعب.

وحصل زيزو نجم منتخب مصر على ركلة حرة فى الدقيقة السادسة بعدما تعرض الى عرقلة من جانب مالودى لاعب منتخب مالاوى أمام منطقة الجزاء وتصدت العارضة إلى رأسية محمد عبدالمنعم فى الدقيقة السابعة وتمنع فرصة هدف محقق لمنتخب مصر.

وأهدر منتخب مصر الوطني في الدقيقة الثامنة فرصة تسجيل هدف بعد إرتباك من جانب دفاعات مالاوى وسدد ثلاث لاعبين الفراعنة الكبار الكرة داخل منطقة الجزاء وتصطدم بأقدام مدافعي المنافس وتعود إلى منتصف الملعب.

 

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هدف محمد صلاح فى شباك مالاوى 

ومرر محمد حمدى فى الدقيقة 19 كرة داخل منطقة الجزاء سددها محمد صلاح فى شباك حارس مالاوي ليسجل الهدف الأول لمنتخب مصر الوطني.

وراوغ مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر فى الدقيقة 28 دفاعات مالاوي وسدد كرة قوية تصطدم بأقدام المدافعين إلا أن حكم الساحة احتسبها تسلل لتضيع فرصة هدف ثان.

 وأهدر عمر مرموش نجم منتخب مصر فرصة هدف محقق في الدقيقة 32 عقب استلامه كرة أرسلها أحمد حجازى داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة تعلو العارضة. 

ولم يظهر منتخب مالاوى سوى فى الدقائق الأخيرة وكاد يتسبب طارق حامد فى فرصة شكلت خطورة على مرمى محمد الشناوي وتسبب موبيانا فى إزعاج الخطوط الخلفية للفراعنة الكبار فى اللحظات الأخيرة من مجريات الشوط الأول.

ومرر محمد صلاح نجم منتخب مصر كرة ماكرة سددها عمر مرموش لـ تصطدم بأقدام مدافع مالاوي وتسكن الشباك.

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الشوط الثاني من مواجهة منتخب مصر ومالاوي 

شهدت مجريات الشوط الثاني هجوما من جانب منتخب مصر عبر النجم عمر مرموش الذي شن هجمات على الخطوط الدفاعية للمنافس.

وكاد عمر مرموش أن يهدد شباك حارس مالاوى بعد تلقيه تمريرة محمد هاني داخل منطقة الجزاء سددها مرموش برأسه ويمسكها حارس المنافس في الدقيقة 66.

وأشهر فى الدقيقة 67 حكم المباراة البطاقة الصفراء ضد طارق حامد لاعب منتخب مصر بعدما ارتكب خطأ ضد لاعب مالاوي ودفع فى نفس الوقت روى فيتوريا مدرب الفراعنة الكبار باللاعب إمام عاشور العريس العائد من إجازة زواج بدلا من محمود حمادة.

وسدد محمود حمادة لاعب منتخب مصر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تعلو عارضة حارس مرمى مالاوي.

وأطلق ديفيد لاعب منتخب مالاوى كرة قوية فى الدقيقة 70 من خارج منطقة الجزاء تعلو عارضة محمد الشناوي حارس منتخب مصر.

ودفع البرتغالي فيتوريا بالثنائى حمدى فتحى وأحمد عبدالقادر بديلا عن عمر مرموش وطارق حامد فى الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

وأضاع محمد صلاح فى الدقيقة 85 فرصة إضافة الهدف الثالث بعدما سدد الكرة برأسه الكرة داخل منطقة الجزاء يمسكها حارس مرمى مالاوى.

ودفع روى فيتوريا مدرب منتخب مصر بالثنائى مروان عطية ومحمود عبدالمنعم كهربا بدلا من زيزو 

منتخب مصر مالاوي لكأس الأمم الأفريقية محمد صلاح عمر مرموش

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