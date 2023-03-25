سنرد بسرعة وحزم..أمريكا تهدد السلطات الإيرانية حال التعرض للمدنيين

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم السبت، إن بلادها لا تسعى للتصعيد مع إيران لكنها سترد بسرعة إذا تعرض الأمريكيون للتهديد.

وصرح المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر بأن الولايات المتحدة قائلا "لا نسعى لتصعيد الموقف مع إيران لكن واشنطن سترد بسرعة وحسم إذا تعرضت سلامة الأمريكيين للتهديد".

وأضاف: "الضربات التي قمنا بها الليلة الماضية كانت تهدف إلى توجيه رسالة واضحة للغاية مفادها أننا سنأخذ حماية أفرادنا على محمل الجد، وسنرد بسرعة وحسم إذا تعرضوا للتهديد ".

وتابع رايدر أن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم على قاعدة القرية الخضراء في سوريا قام به وكلاء مرتبطون بـ"الحرس الثوري" الإيراني ردا على الضربة الأمريكية الأخيرة.

وأردف المتحدث بإسم البنتاجون: "لن أتحدث عن العمليات المستقبلية المحتملة أواستعرضها، بخلاف القول إننا سنحتفظ دائمًا بالحق في الرد بشكل مناسب إذا تعرضت قواتنا للتهديد".