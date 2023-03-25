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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقعات الطقس.. أمطار رعدية تضرب محافظة الإسكندرية اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن محافظة الاسكندرية ستشهد اليوم السبت امطارًا متوسطة الشدة إلى غزيرة، تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد احيانا ونشاط للرياح، التي قد تكون مثيرة للأتربة وسرعتها من 35-40 كم/ ساعة يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الإستعداد بالشركة اعتبارا من صباح يوم الجمعة استعدادا لهطول الأمطار، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

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وقررت الشركة وقف الاجازات و بدل الراحات لجميع القطاعات والإدارات المعنية لحين انتهاء فترة عدم الإستقرار وتنتشر السيارات والبدالات وتستمر اعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع أولا بأول، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية.

وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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