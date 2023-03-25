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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر.. إحباط أكبر محاولة لإغراق البلاد بمليون قرص مخدرة

قرص مخدر
قرص مخدر

أعلنت الجزائر إحباط أكبر محاولة لإغراقها بكميات ضخمة من الأقراص المخدرة عبر الحدود.


وأوضحت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان، أنه تم ضبط مليون و٦٠٠ ألف قرص مخدر قادمة من بلد مجاور.


وبحسب البيان، كانت معلومات مؤكدة قد وردت إلى الأجهزة الأمنية الجزائرية مفادها محاولة إدخال شحنة ضخمة من المؤثرات العقلية ستوجه إلى الجزائر العاصمة، قادمة من دولة بالجوار؛ يتم إدخالها عبر ولاية تمنراست بجنوبي البلاد (الواقعة على الحدود مع النيجر).
وإثر هذه المعلومات، وضعت الأجهزة الأمنية خطة عملية محكمة، وتبين أن هذه الشحنة يقف ورائها أحد تجار المخدرات وهو هارب بفرنسا وصادر في حقه 5 مذكرات توقيف دولية.
وتم القبض على باقي أفراد التشكيل الإجرامي بمطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

الجزائر الاقراص المخدرة وزارة الداخلية وزارة الداخلية الجزائرية الحدود

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