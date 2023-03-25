طريقة عمل البلح في رمضان.. معلوت ووصفات لا تعرفها من قبل

طريقة عمل البلح في رمضان من أكثر الوصفات التي تبحث عنها الكثير من ربات المنزل و السيدات خلال الشهر الكريم، وذلك يعتبر البلح من أهم و أبرز الأطعمة التي توجد على مائدة الإفطار طوال شهر رمضان الكريم.

طريقة عمل البلح الناشف



البلح الناشف من المشروبات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، ويحرص العديد على تناوله بالأخص عند الإفطار خلال شهر رمضان، و بجانب مذاقه الشهي و اللذيذ فيتمتع البلح الناشف بالعديد من الفوائد الصحية ويمد الجسم بالطاقة و الفيتامينات و المعادن التي يحتاجها.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل البلح الناشف بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم فيما يلي.

البلح الناشف باللبن

المقادير :-

٢كوب بلح ناشف

لتر حليب

٢ملعقة كبيرة جوز هند ناعم

ربع كوب فول سوداني

نصف كوب قراصيا مفرومة

نصف كوب مشمشية مفرومة

طريقة التحضير :-

في حلة على النار نضع الحليب حتى يغلي ثم نضيف عليه البلح الناشف ونقلب ثم نضع باقي المكونات ونقلب جيداً ويقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل البلح الناشف

طريقة تجفيف البلح



تجفيف البلح يرغب الكثير في عدم تناوله كالعجوة وتجفيفه قبل تناوله حتى يكون له مذاق مختلف و ممتع

طريقة تجفيف البلح الأكثر تقليدية هي تركه في الشمس لفترة طويلة من الزمن، على الرغم من أن هذه الطريقة هي الأكثر وضوحًا ، إلا أنها تميل أيضًا إلى أن تكون غير متسقة إلى حد ما - وتعتمد النتائج على الظروف الجوية المحددة ، بالإضافة إلى حجم البلح ورطوبته.

عادةً ما يكون استخدام مجفف الطعام الاحترافي هو أفضل طريقة لضمان النتائج القياسية، يمكن للأشخاص الذين لا يرغبون في تجفيف البلح الحصول على نتائج مماثلة من خلال التجفيف البطيء في فرن دافئ، جزء مهم من العملية هو إيجاد طريقة تناسبك ، ثم التجربة حتى تحصل على النتائج الصحيحة.

غالبًا ما يكون مجفف الطعام الاحترافي هو أسرع طريقة لتجفيف البلح ، على الرغم من أنه قد يكون أيضًا الأغلى تكلفة،حيث تعمل هذه الأجهزة من خلال التحكم في الجو وجودة الهواء ، مما يخلق بيئة مناسبة لتجفيف البلح في الوقت نفسه تمتص الرطوبة ميكانيكيًا من حجرة التجفيف ، وغالبًا ما تجفف البلح والأطعمة الأخرى في عدة ساعات.

غالبًا ما يكون شراء مجفف الطعام مكلفًا للغاية ، وما لم تكن تخطط لتجفيف الكثير من الأشياء ، فقد لا يكون خيارًا جيدًا لك. بدلاً من ذلك ، يمكنك محاولة وضع البلح في فرن دافئ، سخنيها إلى حوالي 150 درجة فهرنهايت (حوالي 66 درجة مئوية) ، ورتب الفاكهة على صينية خبز مبطنة بورق زبدة لمنع الالتصاق.

يجب ترك البلح لتجف لمدة يوم تقريبًا، عادة ما تكون فكرة جيدة أن تغلق طاقة الفرن بشكل متقطع ، لأن الفكرة ليست طهي التمر بل تجفيفه. بالإضافة إلى ذلك ، من الأفضل عدم ترك الفرن لفترات طويلة من الزمن، افحص البلح بشكل دوري ، واقلبه كل بضع ساعات للتأكد من أن جميع الجوانب معرضة للحرارة بشكل متساوٍ.

المصدر: delighted

تجفيف البلح



أنواع بلح رمضان



مع حلول شهر رمضان الكريم يبحث الكثير من الأشخاص عن أنواع بلح الأكثر شوعا و أنتشارا، فهناك الكثير و العديد من أنواع بلح رمضان التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص.

يتم تصنيف البلح على أنه طعام صحي ، ومليء بالفيتامينات والمعادن الأساسية الضرورية لصحة الجسم، على الرغم من توفر أنواع البلح المختلفة ، إلا أن التفريق بينها قد يستغرق بعض الوقت، النقطة الإضافية هي أنه يمكن للجميع تحمل هذا المعزز الصحي لأن أسعار التمور ليست مرتفعة مثل الأطعمة الصحية الأخرى ويمكن دمجها بسهولة في نمط الحياة العام.

ما هي أنواع بلح رمضان ؟

-تمور المجهول

الحجم: تمور المجهول ضخمة ولها نسيج ليفي.

اللون: يأتي أيضًا باللون البني المحمر.

الأصول: تزرع تمر المجهول في المغرب وفلسطين والأردن والمملكة العربية السعودية.

المذاق: فهي ناعمة وحلوة.

الملمس - يأتي بقوام ناعم ومطاطي

-عماني

الحجم: العماني من أفضل أصناف التمور ، وهي كبيرة الحجم بشكل عام.

اللون: التمور العمانية لونها بني غامق.

الأصل: كما يوحي الاسم ، أصله من عمان ، الشرق الأوسط.

المذاق: هذه العصير وحلوة المذاق.

الملمس - له ملمس ناعم ولزج قليلاً.

3. تمور بياروم

الحجم: تمور Piarom طويلة ورقيقة وبيضاوية ، يتراوح حجمها من 2 إلى 5 سم.

اللون: علاوة على ذلك ، فهي عبارة عن تمور شبه مجففة ولها لون بني غامق إلى أسود.

الأصول: تزرع في الخليج العربي ومناطق الشرق الأوسط.

المذاق: يتمتع Piarom بطعم حلو فريد من نوعه ، مع ميزات التوفي والكراميل.

القوام - هذه التمر لها جلد رقيق متصل بلحمها

- تمر دقلة نور

الحجم: تمر دقلة نور متوسطة الحجم وضيقة الشكل بيضاوي الشكل.

اللون: علاوة على ذلك ، فإن لون هذه التواريخ بني ذهبي غامق.

الاصول: اصلها واحة طولقة والمناطق المجاورة بسكرة وواد ري بالجزائر.

المذاق: تمر دجلة طرية ولحمية وحلوة.

الملمس - يأتي التمر في قوام شبه جاف ومقرمش قليلاً

-تمر مزفاتي

الحجم: الحديث عن أنواع مختلفة من التمور دون ذكر ميزة مزفاتي ليس عادلاً. هذه أحجام من 2.5 إلى 4 سم.

اللون: لها لون بني غامق ناعم.

الأصول: علاوة على ذلك ، نشأت تمور مزفاتي من مدينة بام ، وهي مدينة في كرمان ، إيران.

الطعم: طعمه ناعم من الكراميل والسكر البني والشوكولاتة.

الملمس - يأتي بقوام ناعم ودسم.

-تمر البرحي

الحجم: تمور البرحي صغيرة ، يتراوح قطرها من 2 إلى 3-4 سم ، ولها شكل بيضاوي تقريبًا.

اللون: تمور البرحي صفراء.

الاصول: أصله في العراق.

المذاق: البرحي هو أحلى التمر وأغلى طعم له مثل الكراميل ، والحلوى ، والسكر البني ، والشراب.

الملمس - نسيج صلب وجاف

- تمر ثوري

الحجم: أحجام تمور Thoory من المتوسطة إلى الكبيرة وهي مستطيلة الشكل.

اللون: أيضا ، يعتبر تاريخ الثوري من بين أنواع الخاجور ، وله لحم بني ذهبي نموذجي.

الأصل: هم مشهورون في الجزائر.

المذاق: هذه نكهات جافة وشبه حلوة وشبيهة بالفول السوداني.

الملمس - هذه التمر لها ملمس ناعم ومضغ

-تمور العامري

الحجم: يتراوح حجم تمور العامري من 12 إلى 22 جرامًا ، ذات شكل بيضاوي وطويل.

اللون: ومع ذلك ، فهي ذات لون بني فاتح إلى غامق.

الأصول: تعود أصول التمور العامرية إلى العراق.

الذوق: هذه حلوة إلى حد ما.

الملمس - تمر الديري طرية وثقيلة الملمس

- تمور ديري

الحجم: الديري هو نوع التمر الذي يتراوح حجمه من المتوسط إلى الكبير وله جلد ناعم وحمراء.

اللون: بعد التخزين ، عندما تنضج هذه التمور ، يتحول لون بشرتها إلى اللون الكهرماني من الأحمر إلى البني الذهبي.

الأصل: نشأوا من العراق.

الطعم: تمر الديري طرية وثقيلة وحلوة المذاق.

الملمس - يأتي بقوام مطاطي وقوام شبه جاف.

المصدر: wellcurve