نائب المحافظ يتفقد عددا من السلاسل التجارية لبيع المواد الغذائية بالمنيا الجديدة

أجرى الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا جولة تفقدية لمتابعة عدد من الأسواق والسلاسل التجارية لبيع المواد الغذائية بمدينة المنيا الجديدة.

جاء ذلك في إطار استمرار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية، والبيع بأسعار مناسبة، إلى جانب متابعة جميع القطاعات الخدمية، والحالة العامة بمدن ومراكز المحافظة، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية للمتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع ورصد محتكري السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لجميع فئات المواطنين.

واطمأن نائب المحافظ خلال جولته على توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية وجودة المنتجات، واطلع على قوائم الأسعار للتأكد من نسب التخفيضات مقارنة بمثيلاتها بالأسواق، موجهاً بمراجعة عدد من أسعار السلع لعدم استغلال المواطنين.

وشدد نائب المحافظ خلال الجولة، علي ضرورة وضع الأسعار على مختلف السلع بشكل واضح، خاصة السلع الاستراتيجية، مؤكداً تكثيف الحملات التموينية بصفة يومية بالتنسيق بين جميع الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.

