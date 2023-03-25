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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب رئيس المفوضية الأوروبية يزور مصر

مارجريتس سكيناس
مارجريتس سكيناس

يزور نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتس سكيناس، مصر في الفترة من 26 إلى 28 مارس، وستكون هذه الزيارة فرصة لتعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجالات مثل المهارات والتعليم والتنقل، ومناقشة خطوات ملموسة على المستوى السياسي والعملي لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بإدارة الهجرة ومتابعة توجهات اجتماعات المجلس الأوروبي الأخيرة.  

تبدأ الزيارة في القاهرة، حيث سيعقد سكيناس سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع المسئولين المصريين وممثلي الحكومة، بما في ذلك مع سامح شكري، وزير الخارجية، ومحمد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، ورضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعلاء عبد المعطي، مساعد وزير الداخلية. 

وفي إطار تعزيز الحوار بين الأديان، يلتقي سكيناس بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

ويزور سكيناس يوم الاثنين، المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بالقاهرة مع وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها الجندي، قبل أن يسافر إلى الإسكندرية للقيام بزيارات ميدانية لمشروع ممول من الاتحاد الأوروبي لدعم اللاجئين والمهاجرين بالتعاون مع كاريتاس وخفر السواحل المصري.

مصر المفوضية الأوروبية نائب رئيس المفوضية الأوروبية سكيناس الاتحاد الأوروبي

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