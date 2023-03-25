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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على كمية من المواد المخدرة بحوزة 6 أشخاص في القاهرة

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية حال إستقلالهما سيار، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – 2 هاتف محمول) .

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتفين لتسهيل الإتصال بعملائهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص حال استقلالهم سيارة "أجرة ملك وقيادة أحدهم" وبحوزتهم (10 كيس من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيدرو - 3 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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