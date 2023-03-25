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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيارة جديدة لمدير الطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيا

مدير الوكالة الدولية
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

كشف مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أنه ينتظر أن تعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريبًا عن زيارة جديدة لمديرها العام رافائيل جروسي إلى محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

وقال أوليانوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك، ردا على سؤال عما إذا كان يتوقع أن يزور جروسي المنشأة مرة أخرى في المستقبل القريب: "الزيارة الجديدة حقيقة تماما. ومن المتوقع أن تصدر الوكالة إعلانا رسميا في المستقبل القريب".

وشكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، في وقت سابق، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على دعمه لبعثه الوكالة في محطة زابوروجيا النووية.

وكتب جروسي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: "أقدر دعم الأمم المتحدة لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضرورية، الهادفة لحماية محطة زابوروجيا الأوكرانية، وأعول على مواصلة التعاون خلال حل هذه المشكلة ومشكلات دولية مهمة أخرى".

وتقع محطة زابوروجيا على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة.

روسيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية انطونيو جوتيريش الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة

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