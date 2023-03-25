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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«اتأخر».. تعليق مثير من أحمد موسى على بيان ضبط المنظومة الرياضية

صدى البلد

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان وزارة الشباب والرياضية، بشأن منع التجاوزات على الساحة الرياضية، اليوم السبت، مشيرا إلى أن توقيت البيان مهم جدا، والتأكيد أن الأمور تسير مثل الساعة داخل الدولة، وليس أحد فوق القانون، والجميع يحترم إجراءات الدولة المنظمة للعمل والهيئات الرياضية.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن بيان الوزارة، للجميع، والعاملين بالمنظومة، مبينا أنه على الجماهير الالتزام تماما بالبيان والقانون، وأن كل شخص مسئول عن هيئته ومنظومته، وعليه احترام القانون المنظم لعمل الهيئات الرياضية.

ولفت إلى أن البيان، عبارة عن توعية لكل أعضاء المنظومة الرياضية، وتحذير لأي شخص يتجاوز القانون، موضحا أن القانون يحدد كل المعايير والآليات التي تسير عليها الهيئات والمنظمات.

وأوضح أن بيان وزارة الشباب والرياضية، يؤكد أنه سيتم ضبط المنظومة الرياضية، مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين على الساحة الرياضية.

ونوه بأن بيان وزارة الشباب والرياضية، لم يغفل شيئا عن المنظومة الرياضية، وأكد أن الإجراءات والعقوبات ستكون رادعة؛ حال مخالفتها، أو الخروج عن المألوف بالساحة الرياضية.

وقال موسى: «البيان ده  كان مفروض يكون موجود من 9 سنوات، ومتأخر أوي، كان مفروض يبقى من 2014، كل حاجة في البلد ماشية زي الساعة، وكان في خلل في الملف ده، مفيش سماح بعد كده للتجاوز، أيا كان، سواء برامج، أو صفحات، كل ده خلاص، العالم كله ماشي كده، البيان مالوش دعوة بالحرية والتعبير، في ناس كانت بتشتم ليل ونهار في الناس، ده بيان من الوزارة كممثلة للدولة والحكومة، لو حدث تجاوز؛ مبقاش ينفع الوزارة تتغاضى عن ده».

وواصل: «الوزارة أوضحت من خلال مواد القانون، إجراءات وعقوبات التجاوز، أو إثارة الجمهور، المنظومة هترجع زي الأول، في ضبط للمنظومة من جديد، حان وقت ضبط هذه المنظومة؛ بعد الإساءة لها، بيان النهاردة كاشف، وباين للكل، وواضح، النهاردة الجمهور يرجع للمدرجات، نبدأ في ده، من خلال مباراة النادي الأهلي مع الهلال السوداني، وده في إيدنا إحنا». 

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«اتأخر».. تعليق مثير من أحمد موسى على بيان ضبط المنظومة الرياضية

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