ملتقى الفكر الإسلامى يواصل فعالياته بمشاركة أحمد عمر هاشم.. فيديو

شارك الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف اليوم السبت فى فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف المصرية يوميًّا عقب صلاة التراويح .

افتتحت وزارة الأوقاف ملتقى الحسين أمس الجمعة ويستمر طوال شهر رمضان الكريم وذلك في إطار نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة .

طالبت وزارة الأوقاف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الراغبة في التغطية الحضور قبل الموعد بنصف ساعة.