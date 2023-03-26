قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات طلاب المدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا لجميع مديريات التربية والتعليم ، شددت على حظر عقد اي امتحانات لطلاب المدارس خلال شهر إبريل عدا امتحانات الشهر المخصصة لصفوف النقل فقط .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات شهر مارس سوف تعقد في الأسبوع الأول من شهر ابريل 2023 .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن امتحانات شهر مارس سوف تقتصر أسئلتها على المقررات التي تم تدريسها خلال شهر مارس فقط.

ويقوم موجه المادة بوضع امتحانات شهر مارس المقرر انطلاقها في الأسبوع الأول من ابريل، ويخصص لعقد كل امتحان فترة دراسية واحدة أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة طوال اليوم.

أما عن نوعية الأسئلة التي يتم وضعها في امتحانات شهر مارس ، فهي أسئلة اختيار من متعدد MCQ ، كما تقرر أن يراعى عند وضع امتحانات شهر مارس تحقيق نواتج التعلم من الدروس التعليمية.

وتستهدف امتحانات شهر مارس قياس مستويات تفكير الطلاب من حيث (التذكر- الفهم- التطبيق- والقدرة على حل المشكلات)

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم ، سيكون توزيع درجات الطالب في صفوف النقل في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.