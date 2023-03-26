أخبار الفن.. صورة محمد منير تصدم الجمهور وحمدي الميرغني يسير على خطى ياسمين عز

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

فردة وفردة .. صورة لـ محمد منير تصدم جمهوره

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة للكينج محمد منير أثناء تسجيله لتتر مسلسل سره الباتع.



حمدي الميرغني على خطى ياسمين عز : الراجل اللي يزعق للست مجنون

استضافت الإعلامية دعاء صلاح الفنان حمدي الميرغني فى ثالث حلقات برنامج" The Nine Show " والذي يعرض على قناة الشمس .

مسلسل ضرب نار الحلقة 3 .. ياسمين عبد العزيز ترفض الزواج من ماجد المصري

شهدت أحداث الحلقة 3 من مسلسل ضرب نار مفاجأة صادمة بعد أن طلب "زيدان بيه" ماجد المصري الزواج من "مهرة" ياسمين عبدالعزيز، الفتاة التي تعمل بمصنعه.

مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 3.. لقاء بين بيومي فؤاد وصبري فواز بعد خروج الأخير من السجن

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني خروج صبري فواز من السجن وسط حفاوة من اصدقاءه وأقاربه.

الصفارة الحلقة 3 .. أحمد أمين في ورطة مع زوجته

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "الصفارة" العديد من الأحداث المشوقة حيث دخلت زوجة أحمد أمين عليه، لتجد الخادمة تطعمه في فمه فيحاول أن يبرر لها ويشرح الموقف ليتفاجئ أنها غاضبة بسبب وزنه الزائد.

محمد رمضان يتصدر الترند بعد ضرب رامز جلال بالكرسي.. ڤيديو

تصدر فيديو يقوم فيه محمد رمضان بضرب رامز جلال، تريند رقم “١” عبر موقع “يوتيوب”.