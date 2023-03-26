الهرشة السابعة الحلقة 3.. أمينة خليل تعاني بعد الولادة وزواج شريف وسلمى

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل الهرشة السابعة، الكثير من الأحداث والتغيرات الزمنية في حياة الأبطال، بداية من ولادة توأم أمينة خليل ومحمد شاهين، والاحتفاء مع أصدقائهما بالسبوع.

وتلت هذه اللحظة، الكثير من المواقف العاطفية والعصيبة ما بين الاستمتاع بتجربة الأمومة، ومرور أمينة خليل بنوبات عصبية بسبب ضغط المرحلة ومتطلبات الأطفال، ومحاولة زوجها ووالدتها مساعدتها ما تسبب في مسافات داخل علاقتهما.

وقع خلاف بين أمينة خليل ومحمد شاهين بسبب تواجد والدتهما في منزلها لفترة طويلة ما تسبب في كثير من التدخل من جانبها دون قصد، في الوقت الذي قررت فيه سلمى وشريف الزواج دون معرفة أحد لتجربة مرحلة معيشتهما سويا قبل إقامة حفل زفاف.

وبعد مرور عدة أشهر اقتنع شريف بدخول عش الزوجية، وأقاما حفل زفاف بحضور أصدقائهما، وتصالحت نادين وآدم خلاله في أجواء عائلية، فيما ظهرت والدة أسماء جلال لأول مرة.

مسلسل الهرشة السابعة

يشارك في بطولة الهرشة السابعة عدد كبير من أبطال مسلسل “خلي بالك من زيزي”، الذي حققت به أمينة خليل نجاحا كبيرا فيما سبق، أبرزهم محمد شاهين وأسماء جلال وعلي قاسم، وينضم إليهم كل من عايدة رياض، محمد محمود، وعماد رشا، وأحمد كمال،حنان سليمان.