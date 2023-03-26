المنيا.. إنقاذ فتاة تناولت مادة سامة وإصابة شخصين في انقلاب دراجة بخارية

أنقذت مستشفي مغاغة المركزي فتاة تناولت مادة سامة مجهولة بطريق الخطأ داخل منزلها، فيما أصيب أثنان في حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي بمركز المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفي مغاغة المركزي تتضمن وصول فتاة تدعي "م.ر" 26 عاما، تقيم في إحدي قري مركز مغاغة، مصابة بغيبوبة تامة.

وبإجراء التحريات الأولية تبين أن الفتاة تناولت مادة سامة مجهولة بطريق الخطأ داخل منزلها في قرية ميانة، مما أسفر عن إصابتها بغيبوبة تامة، وجري نقلها علي إثر ذلك إلي المستشفي لتلقي العلاج، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

كما تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، بلاغا بانقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي القاهرة اسوان، أمام قرية أبوسويلم التابعة للمركز.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة مما أسفر عن إصابة مصطفي. ن 48 عاما وفاطمه. س 45 عاما، يقيمان في مدينة المنيا، الأول مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، والثانية بخلع بالكتف الإيسر، وتم نقلهما إلي مستشفي التأمين الصحي لتلقي العلاج، وتحفظت الأجهزة الأمنية علي الدراجة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

