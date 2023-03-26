ما بين الصواب والخطأ.. اكتشف أفضل 6 نصائح رمضانية

كشف الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية عن أفضل 6 نصائح للسحور بين الخطأ والصواب والسبب والتى تتمثل فيما يلي:

1: الخطأ : شرب العصائر يومياً، الصواب: مرتين بالأسبوع تكفي، السبب: لأنه عالي بالسكريات

2: الخطأ : شرب الماء بكمية مفرطة وقت الفطور، الصح: كوب ماء كل ساعتين، السبب: لأن امتلاء المعدة بالسوائل أشد ضيقاً على النفس من امتلاءها بالطعام.

3: الخطأ: ممارسة الرياضة مباشرة بعد الفطور وذلك لتجنب اللوعة، الصح: ممارسة الرياضة بعد ساعتين، لتسهيل الهضم، السبب: لأن الدم بالجسم يكون متمركز بالمعدة.

4: الخطأ: القضاء على التشريب(الثريد) بأقل من ٥دقائق، الصح: مضغ الطعام ببطء، السبب: المضغ البطيء يساعد على هضم الطعام جيداً، ويساعد في التحكم بالوزن.

5: الخطأ: أن تتناول الحلويات مباشرة في الفطور، الصح: تناول الحلويات بعد ساعتين من تناول الفطور، السبب: لتتجنب الدوخة والخمول، والإصابة بمرض السكري وتكون مستعداً للصلاة شهر العبادة.

6: الخطأ: تناول طعام يحوي كميات من الصوديوم، الصح: تناول طعام يحوي كميات من البوتاسيوم.

السبب/ لأن الإكثار من البوتاسيوم يمنع العطش تماماً وأنت صائم، أما الصوديوم فيفعل العكس تماماً.



ملاحظات

الموز غني بالبوتاسيوم وطعمه لذيذ وهو من الأطعمة الصديقة للقلب.

موزة واحدة على السحور، تقي العطش طوال فترة الصيام.

قلل من الملح قدر المستطاع على السحور، وإذا لم تفعل فسوف تشعر بالعطش الشديد خلال فترة الصيام.