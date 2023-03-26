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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل العيد.. طريقة عمل بسكويت الـ 7 دقائق بدون خلاط أو مضرب

الطريقة لعمل بسكويت
الطريقة لعمل بسكويت ال 7 دقايق

تقدم الشيف سمر محمد طريقة عمل بسكويت الـ 7 دقائق بدون خلاط أو مضرب ومذاق لا يقاومومغذي لعشاق البسكويت، كما يمكن لربة المنزل تحضيره فى رمضان وقبل العيد.

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المقادير لعمل بسكويت ال 7 دقايق 


2 كوب دقيق 
بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة 
كوب سكر بودرة =200 جرام 
4 ملعقة كبيرة زيت 
نصف كوب زبدة أو سمنة أو زيت حسب المتوفر 
ملعقة صغيرة بيكينج بودر 
كيس فانيليا 


الطريقة لعمل بسكويت الـ 7 دقايق 


-في وعاء عميق يوضع البيض والسكر والزيت والفانيليا والزبدة ونخفقهم جيدا بمضرب يدوي حتي يصبح كريمي وناعم.
-يضاف الدقيق والبيكنج بودر ونعجن جيدا حتي تصبح عجينة ناعمة وطرية لا تلتصق باليد (لو العجينة طرية جدا نضيف ربع كوب دقيق). 
- نعمل كرات صغيرة من البسكويت ونضغط عليها بطرف الشوكة
-توضع في صينية مدهونة زيت أو ورق زبدة وتوضع في فرن ساخن مسبقا علي درجة حرارة متوسطة 180 درجة لمدة 7 دقائق أو حتي تأخذ لون ذهبي خفيف من الأسفل 
-يترك ليبرد ويقدم.

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