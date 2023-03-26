قبل العيد.. طريقة عمل بسكويت الـ 7 دقائق بدون خلاط أو مضرب

تقدم الشيف سمر محمد طريقة عمل بسكويت الـ 7 دقائق بدون خلاط أو مضرب ومذاق لا يقاومومغذي لعشاق البسكويت، كما يمكن لربة المنزل تحضيره فى رمضان وقبل العيد.



المقادير لعمل بسكويت ال 7 دقايق



2 كوب دقيق

بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة

كوب سكر بودرة =200 جرام

4 ملعقة كبيرة زيت

نصف كوب زبدة أو سمنة أو زيت حسب المتوفر

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

كيس فانيليا



الطريقة لعمل بسكويت الـ 7 دقايق



-في وعاء عميق يوضع البيض والسكر والزيت والفانيليا والزبدة ونخفقهم جيدا بمضرب يدوي حتي يصبح كريمي وناعم.

-يضاف الدقيق والبيكنج بودر ونعجن جيدا حتي تصبح عجينة ناعمة وطرية لا تلتصق باليد (لو العجينة طرية جدا نضيف ربع كوب دقيق).

- نعمل كرات صغيرة من البسكويت ونضغط عليها بطرف الشوكة

-توضع في صينية مدهونة زيت أو ورق زبدة وتوضع في فرن ساخن مسبقا علي درجة حرارة متوسطة 180 درجة لمدة 7 دقائق أو حتي تأخذ لون ذهبي خفيف من الأسفل

-يترك ليبرد ويقدم.