قبل العيد.. طريقة عمل بسكويت الـ 7 دقائق بدون خلاط أو مضرب

تقدم الشيف سمر محمد طريقة عمل بسكويت الـ 7 دقائق بدون خلاط أو مضرب ومذاق لا يقاومومغذي لعشاق البسكويت، كما يمكن لربة المنزل تحضيره فى رمضان وقبل العيد.
المقادير لعمل بسكويت ال 7 دقايق
2 كوب دقيق
بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة
كوب سكر بودرة =200 جرام
4 ملعقة كبيرة زيت
نصف كوب زبدة أو سمنة أو زيت حسب المتوفر
ملعقة صغيرة بيكينج بودر
كيس فانيليا
الطريقة لعمل بسكويت الـ 7 دقايق
-في وعاء عميق يوضع البيض والسكر والزيت والفانيليا والزبدة ونخفقهم جيدا بمضرب يدوي حتي يصبح كريمي وناعم.
-يضاف الدقيق والبيكنج بودر ونعجن جيدا حتي تصبح عجينة ناعمة وطرية لا تلتصق باليد (لو العجينة طرية جدا نضيف ربع كوب دقيق).
- نعمل كرات صغيرة من البسكويت ونضغط عليها بطرف الشوكة
-توضع في صينية مدهونة زيت أو ورق زبدة وتوضع في فرن ساخن مسبقا علي درجة حرارة متوسطة 180 درجة لمدة 7 دقائق أو حتي تأخذ لون ذهبي خفيف من الأسفل
-يترك ليبرد ويقدم.