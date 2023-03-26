مع بداية رمضان.. تعرفي على طريقة عمل الملبن بالسكر

تقدم الشيف مفيدة عثمان طريقة عمل الملبن بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الملبن .

طريقة عمل الملبن



مكونات الملبن



٢ كوب ماء

٢ كوب سكر

ملعقه صغيره ملح ليمون

كوب نشا

كوب ماء

كوب وربع سكر

معلقه كبيره ماء ورد

مستكه

لون غذائي حسب الرغبه

مقدار من النشا والسكر البودر







الطريقة عمل الملبن



اضافة السكر الى الماء وملح الليمون على نار متوسطه حتى يتكون لدينا قطر سميكة القوام

ثم بعد ذلك اذابة كوب من النشا في كوب ماء بارد

اضافة النشا المذاب في الماء الى القطر( الشربات )مع التحريك المستمر حتى نحصل على قوام سميك

ثم اضافة كاس وربع من السكر مع الاستمرار في التحريك

ثم اضافة ملعقة ماء ورد وقليل من المستكه و٣ نقاط من اللون الغذائي الاحمر او اي لون حسب الرغبه

مع الاستمرار بالتحريك لمدة ربع ساعه على نار متوسطه

فرد ورق الزبده في صينيه ووضع طبقه من السكر البودره والنشا ثم وضع الخليط واضافة طبقه اخرى من سكر البودره و النشا على سطح

ترك الملبن حتى يبرد تماما تقطيعه مربعات صغيره وتقديمه

ويمكن اضافه المكسرات اليه .