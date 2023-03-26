نائبة: التكليفات الرئاسية باستخدام التكنولوجيا في المحاكم تسهم في سرعة انجاز القضايا

أكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة العدالة وعمل المحاكم خلال الفترة القادمة، من شأنه أن يعزز من سرعة الأداء خلال النظر في القضايا بالإضافة إلى التأكيد علي إنجاز القضايا المنظورة أمام المحاكم يأتي في ضمن أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

وأشارت إلى أن المحاكم المصرية ومنظومة العدالة بشكل كامل تشهد طفرة رقمية غير مسبوقة خاصة أن وزارة العدل بقيادة المستشار عمر مروان وزير العدل كانت فى مقدمة الموسسات بالدولة التي حرصت على تطبيق التحول الرقمي، والآن تخطوا خطوات جيدة نحو تطبيق الذكاء الاصطناعي، مما يصب في سرعة إنجاز القضايا والفهم الصحيح لتفسيرات القوانين.

وتقدمت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل بالتحية والتقدير فى بيان صحفى لها للرئيس السيسي على اهتمامه الكبير بدعم القضاء المصرى وتقديره لقضاة مصر ودعمهم لاستمرار مسيرة العدالة الناجزة مؤكدة أن القضاء المصرى الشامخ والنزيه كان ولايزال وسيظل له دوره الكبير فى تحقيق العدالة وحصول المظلومين على حقوقهم طبقاً للدستور والقانون.

وكان المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بان الرئيس السيسي اجتمع مع المستشار عمر مروان وزير العدل وأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل في سرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم في إطار التطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، و استعرض المستشار عمر مروان في ذات السياق جهود رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، وتطوير الجانب التقني بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام الشفهي إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية، حيث وجه الرئيس بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم خلال الفترة القادمة، والتي من شأنها أن تعزز من سرعة الأداء خلال النظر في القضايا.