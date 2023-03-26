صحف السعودية| عرض قطري لشراء مانشستر يونايتد بـ 6 مليارات دولار.. والمملكة تتحرك بعد حرق المصحف

ولي العهد يغادر المدينة المنورة وفي مقدمة مودعيه الأمير فيصل بن سلمان

دمشق تدين الضربات الأميركية على دير الزور

قتيلان بإطلاق نار في هامبورغ

ستة مليارات دولار لشراء «يونايتد»

حرس الحدود بمنطقة عسير يحبطُ تهريبَ (92) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدِّر





تناولت الصحف السعودية، موضوعات عدة، جاء على رأسها إدانة المملكة لحرق المصحف المطهر في كوبنهاجن، علاوة على الحرب الأوكرانية، وإدانة دمشق للغارات العبرية.

قالت صحيفة الشرق الأوسط، أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك من حرق للمصحف الشريف أمام السفارة التركية في كوبنهاجن.

وأكدت المملكة ضرورة ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف والإقصاء.

ذكرت الصحيفة، دعا وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، إلى «العمل على إيجاد نظام معلومات مياه عالمي يسهم في العمل المناخي والحد من مخاطر الكوارث»، منوهاً بضرورة البناء على مخرجات قمة المناخ «كوب 27»، التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية العام الماضي.

وكان سويلم يتحدث خلال أعمال الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، في نيويورك (الجمعة) مستعرضاً نتائج «الحوار التفاعلي حول المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود»، الذي عقد برئاسة مصرية - يابانية مشتركة.

وتحدث الوزير المصري عن «التحديات الرئيسية والإجراءات التي تواجه قضايا المياه والمناخ»، وقال إنه «نتيجة لتفاقم ندرة المياه على مستوى العالم نتيجة تغير المناخ وما ينتج عن ذلك من عواقب سلبية متعددة الأبعاد، على احتياجات الإنسان الحيوية، فقد انتهى الحوار التفاعلي لعدد من التوصيات لتحقيق استدامة المياه والقدرة على التكيف مع المناخ».

وحدد سويلم عدداً من التوصيات منها: «تعميم أطر سياسات الإدارة المتكاملة للموارد المائية وربطها بالأطر الأخرى المتعلقة بالنظم البيئية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها، وتطوير واعتماد آليات وطنية للتنسيق بين القطاعات المختلفة المعنية بالمياه، والعمل على إيجاد نظام معلومات مياه عالمي يسهم في العمل المناخي والحد من مخاطر الكوارث».

وتعرضت الصحيفة للشأن السوري، وذكرت إنه، قد أدانت وزارة الخارجية السورية، اليوم (الأحد)، الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة على دير الزور، وقالت إن واشنطن تكذب بشأن المواقع المستهدفة، وأكدت التمسك بإنهاء «الاحتلال الأميركي».

وقالت الولايات المتحدة إنها نفذت ضربات على منشآت تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في سوريا بعد هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل متعاقد أميركي في سوريا.

وقُتل 19 مقاتلاً، غالبيتهم من المجموعات الموالية لإيران، جراء ضربات جوية أميركية في شرق سوريا ليل الخميس الجمعة، ردّاً على ضربة بطائرة مسيّرة قتلت متعاقداً أميركياً.

ولفتت الصحيفة، إلى ما أكدته الشرطة الألمانية اليوم الأحد، ب سقوط قتيلين بعد إطلاق نار وقع في مدينة هامبورغ. وأضافت أن العملية ذات الصلة انتهت إلا أنها فتحت تحقيقا.

وأحجمت الشرطة عن ذكر أي تفاصيل تتعلق بمطلق النار. وسبق أن ذكرت صحيفة «بيلد» أنه جرى استدعاء الشرطة بعد وقت قليل من منتصف الليل وأن 28 مركبة هرعت إلى الموقع.

ذكرت صحيفة عكاظ، غادر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، المدينة المنورة.

وكان في وداع ولي العهد لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل.

وقد غادر بمعية ولي العهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.

من صحيفة عكاظ، فقد أوردت، أن نجل رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني، تقدم بطلب لشراء نادي مانشستر يونايتد، في مقابل 5 مليارات جنيه استرليني (6.1 مليار دولار).

وأضافت، أنه تقدم بالطلب في فبراير الماضي، لكن الطلب لم يتضمن مديونية النادي الإنجليزي.

وذكر أنه تقدم به من خلال مؤسسة «ناين تو» التي يملكها.

وأشارت «رويترز» أمس إلى أن رجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس تقدم بطلب مماثل الخميس لشراء النادي. كما تقدم بطلب مماثل الملياردير البريطاني جيم راتكليف. وأعلن ملاك النادي الحاليون، وهم عائلة غليزر الأمريكية، أنهم يدرسون الخيارات المتاحة لبيع النادي، الحاصل على بطولة الدوري الإنجليزي 20 مرة. ويتوقع أن تتجاوز الصفقة المحتملة الثمن الذي تم دفعه لشراء نادي تشيلسي، وبلغ 5.2 مليار دولار، شاملة ديون النادي واستثماراته.

قالت صحيفة الرياض، صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان حالة الطوارئ لولاية مسيسبي اليوم الأحد بعدما اجتاحتها عاصفة قوية أودت بحياة ما لا يقل عن 25‭ ‬ شخصا بها فضلا عن آخر في ولاية ألاباما.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن بايدن أمر بتقديم مساعدات اتحادية لدعم جهود التعافي الحكومية والمحلية في المناطق المتضررة، وأضاف البيان أنه سيتم تقديم تمويل للمتضررين في مقاطعات كارول وهمفريز ومونرو وشاركي.

محليًا، ذكرت صحيفة الرياض، أيصَا، أحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (92) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المُهَرَّبَات لجهة الاختصاص.