عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: افتتاح 52 مسجدًا في الجمعة الثانية من رمضان

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف في إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، افتتاح 52 مسجدًا يوم الجمعة 31 مارس الجاري، منها 39 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و13 مسجدًا صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1012 مسجدًا، منها 822 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و190 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

الجمعة الثانية من رمضان

وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الغربية
م المسجد وعنوانه
1.  الليثي – سنديسط - زفتى
2.  عزبة الوالدة باشا – عزبة الوالدة باشا - قطور
مديرية أوقاف شمال سيناء
م المسجد وعنوانه
3.  الجفجافة  - قرية الجفجافة – مركز الحسنة وسط سيناء
مديرية أوقاف الأقصر
م المسجد وعنوانه
4.  السلام – قرية أبو قليعي - أرمنت
5.  أبو بكر الصديق – الريانية - أرمنت
مديرية أوقاف القاهرة
م المسجد وعنوانه
6.  عمر بن الخطاب – منطقة 50 فدان – مدينة 15 مايو الإسكان الاجتماعي

مديرية أوقاف مطروح
م المسجد وعنوانه
7.  بلال بن رباح – ك4 – غرب مطروح
8.  أولاد عبد الزين - النجيلة
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
9.  السعادة – الغرق – مركز إطسا
10.  الراضي – مركز سنورس

11.  الدكتور – المظاطلي- مركز إطسا
12.  علي محجوب – مركز طامية 
13.  برغوت – مركز سنورس
14.  الرحمة- عزبة حسن شرابي – مركز الفيوم
15.  الرحمن – عزبة محجوب يادم – مركز إطسا
16.  الفردوس – الغريب – مركز الفيوم
مديرية أوقاف الجيزة
م المسجد وعنوانه
17.  العتيق – طهما - العياط
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
18.  عزبة زويل البحري – حوش عيسى 
19.  عزبة الهباب – محلة داود - الرحمانية
20.  أبو شويشة – دفشو – كفر الدوار
21.  عزبة الست الكبير – الكوم الأخضر – حوش عيسى 
22.  الوليلي – زاوية نعيم – أبو حمص
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
23.  السلام – الشيخ عتمان الغربي – مغاغة 
24.  أولاد علام – الجرنوس – بني مزار 
25.  الرحمة – عزبة أمين عبد السلام – دروة - ملوي
26.  الشيخ موسى – القمادير الطيبة - سمالوط
27.  الرحمن – عزبة السيد عزمي – بني مزار 
28.  خالد بن الوليد – دلجا – دير مواس
29.  الكبير – هور – ملوي 
30.  القشيري – عزبة شاكر أبو عزيز- مطاي
31.  الرحمن – قرية عزوز – أبو قرقاص
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
32.  آل عبد الحليم  - كوم يعقوب – أبو تشت
33.  الكبير – كوم يعقوب – أبو تشت

مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
34.  الحاج علي محمد أبو الحسن – كوم أبو شيل - أبنوب
مديرية أوقاف أسوان
م المسجد وعنوانه
35.  الرحمن – الكرامة – وادي النقرة – عنيبة 
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
36.  أبو بكر الصديق – غرب طهطا
مديرية أوقاف الوادي الجديد
م المسجد وعنوانه
37.  تقسيم الشباب – قرية العروبة بغرب الموهوب –مركز الداخلة 
مديرية أوقاف الإسكندرية
م المسجد وعنوانه
38.  الرحمن الرحيم – عزبة جمال - التوفيقية - خورشيد
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
39.  الشهيد عبد الرحمن صقر- عزبة أم زغيب – منشأة رضوان – أبو كبير
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف 
م المسجد وعنوانه
1.  فجر الإسلام – قرية دنديل - ناصر
2.  مالك الملك – عزبة السنط – الزيتون – ناصر 
مديرية أوقاف السويس
م المسجد وعنوانه
3.  أسامة بن زايد – المستقبل – حي فيصل
مديرية أوقاف الوادي الجديد
م المسجد وعنوانه
4.  عدن الحكومي –  قرية عدن - مدينة باريس 
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
5.  العساكرة – قرية تونس – مركز سوهاج
مديرية أوقاف البحيرة 
م المسجد وعنوانه
6.  البهي الكبير – ايتاي البارود
7.  عيسى أبو شهبه – مدينة دمنهور
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
8.  التوبة – القنطرة – كفر الشيخ
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
9.  الزغايبة – قرية الناصرية – بني مزار

10.  مسجد الزاوية - سيلا الغربية - مطاي
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
11.  النور – الربيعة - دكرنس
مديرية أوقاف مرسى مطروح
م المسجد وعنوانه
12.  الكبير – الضبعة 
13.  أبو بكر الصديق - النجيلة

أوقاف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف الغربية الجمعة الثانية من رمضان مديرية أوقاف القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

640 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

نص شهر إجازة مرة واحدة.. مفاجأة تنتظر الموظفين والطلاب بعد أيام

الشرقية للدخان تعلن زيادة أسعار السجائر والمعسل| تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة | شاهد

مفاجأة.. مرتضى منصور يغادر مركز الإصلاح والتأهيل في هذا الموعد

رقم خرافي لتكلفة حفل زفاف حسن شاكوش

لوني أبيض مش بتاعة تجميل.. تسريب صور ياسمين عز قبل الشهرة

فتاة صعيدية: صوري الشخصية سرقت.. والمتهم شجعني على الهرب وإقامة علاقة بغير رضايا

موضوعات متعلقة

عبادة سهلة وبسيطة تعادل ثواب صلاة الضحى.. مجدي عاشور يكشف عنها

حكم وجود جماعتين في المسجد أحدها تصلي العشاء والأخرى التراويح.. الإفتاء تجيب

أحيانا اضطر لبلع الريق أو البلغم في نهار رمضان.. فهل صيامي صحيح؟

حتى تحافظ على ثواب الصيام.. الإفتاء تحذر: 6 أمور لا تفعلها

أول تعليق من الأوقاف على إنهاء حياة مؤذن بالإسكندرية

هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء .. علي جمعة يوضح

هل تجوز الصلاة خلف إمام يصلي التراويح بنية العشاء؟ .. الإفتاء تجيب

عبد النعيم عرفة رئيسًا لقسم الصحة النفسية بكلية التربية جامعة الأزهر

ترشيحاتنا

تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلي بكأس الرابطة

الثنائيات والصدارة الأبرز.. 5 مكاسب بعد فوز منتخب مصر أمام مالاوي

الحرمين تطلق برنامج «العمّار وفد الله».. تعرف على تفاصيله

أسعار السلع رابع أيام رمضان |تراجع جديد في الدواجن والبط.. واستقرار اللحوم

كيف ردت أمريكا على روسيا بعد قرار نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا؟

الكتيبة 101..الشئون المعنوية والشركة المتحدة تنتصران في معارك الوعي وتكشفان الحقائق للمصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى الكوليسترول.. لا تهملوا هذه الأشياء خلال الصيام

غير الفراخ واللحم.. طريقة تحضير الجلاش بوصفة اقتصادية

احذر.. هذه العلامات تدل على ارتفاع السكري بعد الإفطار

بعد أن شجّعت بها وجربتها بلوجر شهيرة مرتين|اعرفي سعر الولادة الطبيعية في الماء

فيديو

قلبه وقف ورجع تاني.. بلوجر شهيرة تنهار بسبب تعرض طفلها لحادث كبير|فيديوجراف

كنت أهلاوي وأنا صغير.. أبرز تصريحات أوس أوس في برنامج حبر سري

محكوم عليها في 35 قضية نصب.. القبض على نصابة التجمع المتسولة| فيديوجراف

تامر حسنى يطرح كليب أغنية رمضان كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ