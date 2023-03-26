مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 160 رحلة جوية على مدار اليوم

لايزال القطاع السياحي بالبحر الأحمر، يشهد حالة من الانتعاش وارتفاع معدلات الوصول إلى مطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين.

160 رحلة طيران تصل لمطاري الغردقة ومرسى علم

وكشف جداول الوصول للمطارين، على مدار ساعات اليوم الأحد، استقبال قرابة 160 رحلة طيران تقل على متنها قرابة 29 ألف سائح من مختلف الجنسيات.

مطار مرسى علم يستقبل 27 رحلة علي متنها 5000 سائح

ومن المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، 27 رحلة طيران دولية أوربية مختلفة، تقل علي متنها قرابة 5000 سائح من جنسيات مختلفة، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول لأرض المهبط حتى الفنادق المختلفة.

وتبين من جداول التشغيل أن رحلات البوم تصل 7 رحلات من إيطاليا، ورحلة من لتوانيا، و4 رحلات من بولندا، و5 رحلات من ألمانيا، و6 رحلات من التشيك ورحلة داخلية، وأخرى من بلجيكا وأخرى هولندية.