عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية والأمم المتحدة توقعان برنامج إطار العمل الإقليمي «2023 - 2028»

صدى البلد

   وقع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة غادة والي، على برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية 2023 - 2028، بين الجامعة العربية ومكتب الأمم المتحدة، بحضور عدد من الوزراء العرب في مقدمتهم وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج وعدد من سفراء ومندوبي الدول العربية والمسئولين الأمميين.
وقالت مديرة إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية الوزير المفوض مها بخيت إن الهدف من هذه الخطة هو مد الدول العربية بخارطة طريق واضحة لمعالجة المخدرات، مضيفة: "نحن نستعد للمرحلة الثالثة من برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية 2023 - 2028، بين الجامعة العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة".
وأوضحت أنه في اجتماع لجنة التسيير دارت مناقشات جماعية بين ممثلي الدول الأعضاء، وأوصت لجنة تسيير باعتماد نسخ إطار العمل الإقليمي للدول العربية بعد تعديلها في ضوء ملاحظات وأولويات التنفيذ الواردة من الدول العربية، وقالت "سنواصل التعاون المشترك مع مكتب المخدرات بالأمم المتحدة لمواصلة المرحلة الثالثة من الإطار من أجل ترسيخ حكم القانون والتنمية المستدامة".
من جانبها، سلطت نائب الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميرنا بوحبيب، الضوء على المرحلة السابقة 2016 - 2022، للبرنامج، وقالت إنه تم تدريب 43 ألفا من القضاة ورجال الشرطة والأطباء والموظفين في دول المنطقة العربية، واستفاد من الخطة 235 شخصا منهم متعافون من المخدرات ولاجئون وضحايا الإرهاب، ومن يعانون من فيروس نقص المناعة وآخرون، وأشارت إلى أنه تم افتتاح مكاتب في العراق والجزائر، وتعزيز الوجود في ليبيا، وتم التركيز على مكافحة التهريب.
وأوضحت أن الإطار الجديد يركز على بناء مقاربة تشاركية، مشيرة إلى أنه من الشراكات المحورية تلك التي تربط مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف العربية الأمنية، ولفتت إلى أن المرحلة الجديدة تركز على الاستفادة من الخبرات في المنطقة العربية، وتعزيز الشراكات مع منظمات الأمم المتحدة مثل منظمة العمل الدولية.
وقالت إن الإطار الجديد سوف يتركز أيضاً على تعزيز القدرات البحثية في جميع التخصصات في جميع الدول العربية، وتعزيز الشراكات مع المراكز البحثية في الدول العربية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

640 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

نص شهر إجازة مرة واحدة.. مفاجأة تنتظر الموظفين والطلاب بعد أيام

مفاجأة.. مرتضى منصور لن يخرج اليوم

الشرقية للدخان تعلن زيادة أسعار السجائر والمعسل| تفاصيل

مفاجأة.. مرتضى منصور يغادر مركز الإصلاح والتأهيل في هذا الموعد

بعد مقلب رامز جلال.. أحمد مكى وشيماء سيف ومى كساب يسخرون من ياسمين عز

تراجع جديد.. أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم الأحد 26-3-2023

رخصت تاني.. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

المسيح الدجال| صفاته وهل يتعرض كل البشر لفتنته.. و4 أمور تعصمك منه

سر تأجيل خروج مرتضى منصور من محبسه اليوم

هذا ما يواجه روسيا حتى عام 2030 بسبب الحرب في أوكرانيا

مركز الفلك الدولي يكشف حقيقة خطأ توقيت صلاة الفجر بمصر والدول العربية

اقتراب انضمام لاعب الزمالك للدوري السعودي

معلومات الوزراء: مصر استقبلت 2 مليون جرعة من لقاحات فايزر المعدلة.. إنفوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول العرقسوس على الإفطار؟

جبارة.. فاكهة غير متوقعة قادرة على علاج عسر الهضم

مع التقلبات الجوية.. مشروبات خفيفة لرفع المناعة بعد الفطار

لمرضى الكوليسترول.. لا تهملوا هذه الأشياء خلال الصيام

فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات القادمة

قلبه وقف ورجع تاني.. بلوجر شهيرة تنهار بسبب تعرض طفلها لحادث كبير|فيديوجراف

كنت أهلاوي وأنا صغير.. أبرز تصريحات أوس أوس في برنامج حبر سري

محكوم عليها في 35 قضية نصب.. القبض على نصابة التجمع المتسولة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ