الإمارات تدين حرق نسخة من القرآن في الدنمارك

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك.

وأكدت "الخارجية" - في بيان اليوم /الأحد/ وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.



وشددت الوزارة على ضرورة احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معا من أجل نشر قيم التسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.



على صعيد متصل، أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي أن إحراق نسخة من القرآن الكريم على أيدي مجموعة من المتطرفين في الدنمارك، فعل جبان يرقى إلى الإرهاب.



وقال الصفدي - في مستهل جلسة المجلس اليوم /الأحد/ بحضور هيئة الوزارة - إن هذا الفعل لا يقل خطورة عن سواه من أفكار التطرف تلك التي طالما أسهمت في تأجيج مناخات الكراهية والعنف وضرب خاصرة التعايش السلمي بين الشعوب .. مؤكدا أن هذه الممارسات باتت تؤجج مشاعر مليار من المسلمين حول العالم، وتشكل إساءة مرفوضة للمصحف الشريف، ومن شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، وتتعارض بشكل صارخ مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والدينية.