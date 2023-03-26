مركز الفلك الدولي يكشف حقيقة خطأ توقيت صلاة الفجر بمصر والدول العربية

حسم مركز الفلك الدولي، الجدل الذي انتشر مؤخرا بشأن صحة توقيت صلاة الفجر المعمول به حاليا في مصر وعدد من الدول العربية.

وقال المركز، عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، إنه "يكثر بين الفينة والأخرى حديث البعض عن عدم صحة موعد صلاة الفجر الموجود في تقاويم الدول الإسلامية، وأنه متقدم على الوقت الحقيقي، وأن الأذان يرفع قبل وقته والسماء ما زالت مظلمة"، مضيفًا أن "هذا كلام غير صحيح".

وأوضح المركز أن "موعد صلاة الفجر المبين في تقاويم الدول التالية صحيح: السعودية ومصر والأردن وفلسطين وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق واليمن والسودان وتونس والجزائر والمغرب وغيرها".

وأضاف أن حجة المشككين أنهم رصدوا الفجر من مكان مظلم ولم يتبين لهم الفجر الصادق إلا بعد الأذان بفترة من الوقت.

وذكر المركز أن الخطأ الذي وقع به هؤلاء – بحسن نية - أنهم رصدوا الفجر من أماكن غير مناسبة، إما بسبب وجود إضاءة مدن قريبة أو بسبب الرصد من مكان غير صافٍ، وبالتالي لم يشاهدوا الفجر على الرغم من طلوعه، ولو رصدوا الفجر من مكان مظلم تماما وصافٍ تماما، لشاهدوا الفجر مع الأذان.

وأشار إلى أنه "يشاع بأن الفجر المحسوب هو للشفق الفلكي الذي يوافق الفجر الكاذب، وهذا غير صحيح إطلاقا، فالفجر الكاذب معروف ومعلوم لدى الخبراء، ويعرفه أهل الاختصاص جيدا".

وشدد المركز على أن موعد الفجر في التقاويم صحيح، وهو مدعم بالأرصاد القديمة والحديثة.