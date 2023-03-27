أعلن Levi Strauss أو البراند الشهير Levi's مؤخرًا، عن شراكته مع استوديو رقمي لعارضات الأزياء Lalaland.ai، ومقره أمستردام؛ لتقديم عارضات الأزياء التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر، كجزء من مبادرات التنوع والإنصاف والشمول والاستدامة.

وبحسب ما ذكره موقع “جيز مو شينا” التقني، يهدف Lalaland.ai، إلى إنشاء صناعة أزياء أكثر شمولاً واستدام؛ من خلال توفير عارضات واقعية للغاية، لأنواع مختلفة من الجسم والأعمار والأحجام ولون البشرة؛ مما يسمح للعملاء بتصور عناصر الموضة على الأشخاص الذين يشبهونهم.

براند شهير يستخدم عارضات أزياء من الذكاء الاصطناعي

وأكد Levi’s، أن عارضات الأزياء التي يتم إنشاؤهن بواسطة الذكاء الاصطناعي، سيكملن النماذج البشرية، ولن يكن استبدالا لهن تمامًا.

و تعتبر الشركة، الموضة والتكنولوجيا، بمثابة فن وعلم، وتنظر إلى هذه الشراكة، كفرصة مثيرة لخلق تجربة عملاء أكثر تنوعًا وشمولية.

وأشارت علامة Levi's التجارية، إلى التزامها بالتنوع والمساواة والشمول، فيما أوضح بعض النقاد أن الانتقال إلى العارضات التي تم إنشاؤهن بواسطة الذكاء الاصطناعي؛ يمكن أن يؤدي إلى أتمتة الصناعة.

ومع التقدم في التصوير الفوتوغرافي والفن والكتابة الذي تم إنشاؤهم بواسطة الذكاء الاصطناعي؛ من الأهمية بمكان، فحص دوافع الشركات، عندما تدعي إعطاء الأولوية للتنوع والاستدامة في أثناء الإنتاج الضخم لشيء، كان يتطلب في السابق عمالة بشرية.

وأعادت Levi’s أيضًا، هيكلة قوتها العاملة في الشركة؛ لتوفير ما يصل إلى 100 مليون دولار سنويًا، مما أدى إلى فقدان حوالي 800 وظيفة، في حين أن إدخال العارضات التي تم إنشاؤهن بواسطة الذكاء الاصطناعي، في Levi’s؛ قد يدعم بالفعل أهداف التنوع والاستدامة للشركة، ومن الضروري كذلك، النظر في تأثيرها على العاملين البشريين، والصناعة ككل.