رئيس جامعة العريش يفتتح معرض مارثون الإبداع لدعم طلاب رياض الأطفال

افتتح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش محافظة شمال سيناء، معرض مارثون الإبداع لدعم طلاب رياض الأطفال، تحت عنوان "أميرات عالم ديزني" والذى قام بتنفيذه مركز الابتكار ورعاية الطلاب الموهوبين بالجامعة من طلاب الفرقة الرابعة شعبة رياض الأطفال، وتحت إشراف الدكتورة نها عرندس، بمقر رئاسة الجامعة.



مشروعات طلابية



تم عرض عدد من مشروعات طلابية متعددة التخصصات، وتبين ممارسة الطلاب فيها للعمل الفردي والجماعي والتعاوني في فرق للعمل، بالإضافة لمجموعة من أنشطة للأطفال الأسوياء وأخري لذوى الهمم، كما تضمن المعرض ركن ثقافي لقراءة القصص لتشجيع القراءة وبنورما لشخصيات أفلام ديزني الشهيرة، ومسرح للأطفال يحتوي على جميع أنواع العرائس "عرائس قفازيه، وماريونت، وماسكات للشخصيات الكرتونية"، ومستوحاه من أفلام "عالم ديزني"، ومعرض التصميم الجرافيكي لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات، ومشاركة أعمال الطلاب في المعارض المحلية والدولية.



أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، على دعم إدارة الجامعة للأنشطة الطلابية، والعمل علي تفعيل الأنشطة الطلابية وتقديم الدعم المستمر لجميع كليات الجامعة، وأكد سيادته على أن المعرض دائم لاستقبال جميع أطفال شمال سيناء للترفيه عن وتنمية قدراتهم، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم كافة المشروعات الطلابية لتحقيق أهدافها المرجُوة.