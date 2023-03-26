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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمطار على هذه المناطق| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس

أمطار
أمطار

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تحسنًا واستقرارًا في الأحوال الجوية؛ مع زيادة فترات سطوع الشمس.

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وأضافت أن فرص سقوط الأمطار تتلاشى على أغلب المحافظات الداخلية، لكن هناك فرصًا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري


كما كشفت عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 27 مارس إلى السبت 01 أبريل 2023، إذ يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.


طقس الأربعاء

 

وحذر هيئة الأرصاد من طقس يوم الأربعاء 29 مارس، مشيرة إلى وجود أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، على مناطق من القاهرة الكبر والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، ونشاط رياح على شمال الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار


تحسن واستقرار في الأحوال الجوية

 

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ البلاد ستشهد تحسنا واستقرارا في الأحوال الجوية بعد موجة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد أمس وأول أمس.


وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية: "بداية من اليوم، سيؤثر علينا مرتفع جوي على سطح الأرض، سيعمل على الاستقرار في الأحوال الجوية، نبدأ نلاحظ فترات سطوع أشعة الشمس نهارا وتلاشي فرص سقوط الأمطار من على أغلب المحافظات الداخلية".


سقوط أمطار

 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "المحافظات الشمالية سيبقى عليها فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على سواحلنا الشمالية الشرقية وبعض المناطق من شمال سيناء".

 

وأكدت، أن مجمل أمطار اليوم سيكون أقل بكثير مما شهدناه خلال الأيام الماضية، وغير مؤثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية ونسب الحدوث ضعيفة، وبالتالي فإن الأجواء مستقرة بشكل كبير من حيث الأمطار.

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