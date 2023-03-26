قرار عاجل من كاف.. مفاجأة مدوية تقلب موازين مجموعة فيوتشر

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قرار عاجل بشأن شكوى فيوتشر ضد بطل توجو، ضمن منافسات الكونفدرالية الإفريقية.

وكان فيوتشر قد تقدم بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، ضد أسكوا جارا بطل توجو، لمشاركة لاعب موقف من الفريق في الجولة الأولى.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” احتساب نقاط المباراة لصالح فريق فيوتشر ليفجر مفاجأة تقلب موازين المجموعة.

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، احتساب نتيجة مباراة فيوتشر واسكو كارا التوجولي 3-0 لصالح فيوتشر، بعد مشاركة اللاعب السابق لنادي نواذيبو اماتشوتشوي الذي تم ايقافه لـ3 مباريات مع نواذيبو في مباراة وفاق سطيف نفذ مباراتين و انتقل لاسكو دى كارا التوجولي وشارك في أول مباراة مع النادي في الجولة الأولى

ترتيب مجموعة فيوتشر وبيراميدز

1- فيوتشر ١٠ نقاط

2- الجيش الملكي ١٠نقاط

3- بيراميدز ٨ نقاط

4- اسكو دون نقاط