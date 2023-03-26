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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد هندسة عين شمس السابق: الابتكار وريادة الأعمال تمثل القوة الدافعة للتنمية

صورة أرشفية
صورة أرشفية

قال الدكتور ضياء خليل، عميد هندسة عين شمس السابق المشرف العام على أنشطة مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ، إن مركز الابتكار وريادة الأعمال هو أول مركز جامعي حكومي لريادة الأعمال الابتكارية والتوظيف.

وأوضح “خليل”، أن الابتكار وريادة الأعمال تمثل القوة الأساسية الدافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، في كافة المجالات.

وأضاف المشرف علي مركز الابتكار وريادة الأعمال، أن الجامعة تولي اهتماما بالغا لمساعدة رواد الأعمال  لتعزيز ودعم ريادة الأعمال وتشجيع الاستثمار ومساعدة رواد الأعمال على تحقيق النجاح بما يتواكب مع مستجدات العصر ومتطلباته ويتواءم مع احتياجات التنمية وتطورات سوق العمل ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار إلى أن المركز يخدم أفكار التنمية المستدامة العالمية كصحة الغذاء ونظافة المياه والطاقة النظيفة والتغيرات المناخية والحياة في البر والبحر.

وأوضح أن من أهم مهام مركز الابتكار مساعدة الطلاب بأفكار إبداعية أو مشاريع رائدة لتطوير أفكارهم ومشاريعهم وتنفيذها على أرض الواقع من خلال ربطهم بمن يدعمهم ويطورهم من أجلهم، ومن ثم يساعد المكتب في تتبع المسار الذي يسمح لهؤلاء الطلاب بتحويل أفكارهم إلى مشاريع رائدة تساهم في تقدم المجتمع وتنميته.

وأكد  على أنشطة مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، وأن المركز يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من تطويره وتجهيزه تحت إشراف مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة ليشكل نقلة نوعية داخل الجامعة حتى تواكب جامعات الجيل الرابع.

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وأوضح “خليل” أن المركز يقدم الدعم للطلاب والباحثين للعمل على مخرجات الأبحاث العلمية للمساعدة في تحويلها إلى نماذج نصف صناعية قابلة للتسويق.

وأشار إلى، أن المركز نجح بطلابه في المشاركة بالعديد من المسابقات الدولية وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى العالم وتم تكريمه من قبل العديد من الجهات.

ونوه بأهمية دور الابتكار وريادة الأعمال كعنصرين أساسيين ضمن منظومة الجامعة  التي تسعى لتسخير المعرفة لخدمة التنمية والاقتصاد الوطني، والمشاركة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية  في شتى المجالات، مشيرا إلى أن مركز الابتكار يعتبر خطوة رائدة خطتها الجامعة.

أنشطة مركز الابتكار وريادة الأعمال مركز الابتكار وريادة الأعمال جامعة عين شمس

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