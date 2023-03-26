ضربة موجعة لـ الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

تلقى الهلال السوداني ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي بالجولة الختامية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقالت صحيفة “سبورتاق” السودانية: “موفق صديق لاعب الهلال خضع لفحوصات طبية وتأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة”.

وأضافت الصحيفة: “سيخضع لاعب الهلال لفحوصات جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم الدولة التي سيسافر إليها من أجل العلاج”.

ويحل فريق الهلال السوداني ضيفًا على نظيره الأهلي، يوم 1 أبريل المقبل، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، وذلك في إطار منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال السوداني انتهت بفوز الأخير بنتيجة 1-0 على ملعب الجوهرة الزرقاء.

الأهلي ضد الهلال السوداني

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 7 نقاط من المجموعة الثانية، بينما يأتي الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.