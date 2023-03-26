بعد قرار كاف المفاجئ.. حالة وحيدة تحسم تأهل فيوتشر وبيراميدز بالكونفدرالية الإفريقية

فاجئ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الجميع بعدما قرر احتساب ثلاث نقاط لنادي فيوتشر، لتقلب موازين المجموعة الثالثة بالكونفدرالية الإفريقية.

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، احتساب نتيجة مباراة فيوتشر واسكو كارا التوجولي 3-0 لصالح فيوتشر، بعد مشاركة اللاعب السابق لنادي نواذيبو اماتشوتشوي الذي تم ايقافه لـ3 مباريات مع نواذيبو في مباراة وفاق سطيف نفذ مباراتين و انتقل لاسكو دى كارا التوجولي وشارك في أول مباراة مع النادي في الجولة الأولى.

وأصبح ترتيب مجموعة فيوتشر وبيراميدز كالتالي:

1- فيوتشر ١٠ نقاط

2- الجيش الملكي ١٠نقاط

3- بيراميدز ٨ نقاط

4- اسكو دون نقاط

حالة وحيدة تأهل فيوتشر وبيراميدز سويًا من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية:

سيلاقي فريق بيراميدز نظيره فيوتشر في الجولة الأخيرة بينما يواجه فريق الجيش الملكي نظيره أسكوا جارا بطل توجو، ويحتاج فريق بيراميدز إلى الفوز في هذه المواجهة على أن يخسر الجيش الملكي في المباراة، ليتأهل الثنائي المصري معًا إلى دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.