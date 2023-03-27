أخبار التوك شو.. السيسي يتابع تنفيذ 5 مشروعات صحية عملاقة منها إنشاء معهد قلب جديد..محمد فؤاد يصرخ: أنا لسه مافكتش السلك إيه الدم ده؟.. ورامز يطلب الإسعاف

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

السيسي يتابع تنفيذ 5 مشروعات صحية عملاقة منها إنشاء معهد قلب جديد

نشر موقع الرئاسة تقريرا عن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، لمتابعة تطوير منظومة الصحة في مصر.



عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر: العفو والتسامح هو خلق النبوة والأنبياء

قال الأستاذ الدكتور سيف رجب قزمل عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إنه في هذه الأيام الطيبة من صيام وقيام وقراءة قرآن في شهر رمضان، علينا أيضا تدبر بعض آيات القرآن الكريم ونعلي فضيلة العفو والتسامح.



بسبب بوست.. شيماء سيف تكشف لأول مرة حقيقة انفصالها عن زوجها

حلت الفنانة شيماء سيف، ضيفة ببرنامج "أنا والقناع" تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع على قناة "الحياة"، وتحدثت خلال اللقاء عن حياتها الشخصية والمهنية.



القمة الروسية الصينية أثبتت انتهاء العالم أحادي القطب

قال مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو حسين مشيك، إن محور النقاشات التي دارت بين الرئيس الروسي بوتين ونظيره الصيني شي بينج، كان التعاون التجاري بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي، ونجحت "غازبروم" الروسية في إبرام عقود لتصدير الغاز للصين عبر منغوليا.





مي عمر تفتح خزائن أسرارها: مستحيل اشتغل مع غادة عبدالرازق.. وزوجي لا يفرضني على الناس

حلت الفنانة مي عمر، ضيفه على الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".



اتظلمت كتير.. مي عمر: جوزي قدمني لكن محدش بيفرض فنان على الناس

أكدت الفنانة مي عمر، تعرضها للكثير من الظلم منذ بداية مسيرتها الفنية، مضيفة: "اتظلمت كتير وكنت بحس بالظلم زمان لما كان يتقال عليا أني في التمثيل بسبب جوزي محمد سامي ولكن بعد فترة بقيت أفكر بعقلانية وجوزي قدمني".



محمد فؤاد يصرخ: أنا لسه مافكتش السلك إيه الدم ده؟.. ورامز يطلب الإسعاف

وجع وصراخ للفنان محمد فؤاد داخل مكان يسمي "الغسالة' خلال مشاركته في برنامج "رامز نيفر إند" في الحلقة الرابعة، المذاع علي قناة إم بي سي مصر.



إصابة محمد فؤاد في برنامج رامز نيفر إند .. فيديو

تعرض الفنان محمد فؤاد خلال مشاركته في برنامج "رامز نيفر إند" للإصابة في الحلقة الرابعة، المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية.



تحذير عاجل.. زلزال عنيف سيضرب اسطنبول.. ودعوات لنقل سكانها في أسرع وقت

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا يكشف أن عالم الزلازل التركي حذر من هزة عنيفة قد تدمر إسطنبول.



هل تركت مي عمر تامر حسني من أجل محمد رمضان؟.. رد ناري

أكدت الفنانة مي عمر، أن الممثل الشاطر عليه الاستماع للنقد ولكن على حسب نوعية النقد، قائلة: "في ناس محترمة ومهمة بنأخذ النقد ونشوف وجهة نظرهم في الأعمال واوجه التقصير وفي نقد من أجل النقد"، نافية ما تردد عن تركها العمل مع تامر حسني من أجل المشاركة مع محمد رمضان.