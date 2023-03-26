بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب ملاكي بصحراوي المنيا

أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز المنيا بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي في إتجاه القاهرة، بالقرب من قرية طوخ الخيل في غرب مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة المرور والبحث الجنائي والفحص تبين وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، مما أسفر عن إصابة محمد. م 40 عاما سائق وهارون. م عامين ورودينا. م 11 عام ورقية . م 8 سنوات وضحي. ا. م 22 عاما، وجميعهم من أسرة واحدة، ويقيمون في محافظة قنا بجنوب الصعيد.

تم نقل المصابين إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات وجروح واشتباه كسور وأرتجاج، وتحفظت الأجهزة الأمنية علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.