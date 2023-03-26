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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك اليوم.. الإفراج عن مرتضى منصور.. والسقوط أمام البنك الأهلي.. وترشيح مدرب ألماني

مباراة الزمالك والبنك
مباراة الزمالك والبنك الأهلي

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم السبت داخل النادي.

الزمالك اليوم.. رحيل 12 لاعبا وجهاز فني أوروبي خلال ساعات وقبول استقالة نبيه

موسيماني مبسوط.. شوبير يكشف عن جهاز أوروبي لتدريب نادي الزمالك

الزمالك يودع كأس الرابطة المحترفة

 

نجح نادي البنك الأهلي في التأهل إلي دور ال8  بكأس الرابطة بعدالفوز على الزمالك بثلاثية نظيفه في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم  ضمن منافسات دورال16  لبطولة كأس الرابطة

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبى الزمالك حيث تمكن مصطفى شلبي من المرور مر من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها سيف جعفر بلمسة من داخل منطقة الــ 6 ياردات أبعدها الحارس محمد أبو جبل بشكل رائع من يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

وشهدت أحداث الشوط الأول توقف المباراة  لعلاج سعيدو سيمبوري لاعب فريق البنك الأهلي وسط غضب  واشتباك من لاعبي البنك بداعي عدم إخراج لاعبي الزمالك للكرة لعلاج اللاعب.

نجح كريم بامبو في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 83 بعد تمريرة من محمود قاعود ارتطمت بدفاعات الزمالك ووصلت إلى كريم بامبو المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة سكنت يمين المرمى.

ولم تمر سوي دقائق قليله حتى تمكن محمد هلال من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 88

وفي الدقيقة 90+1 أحرز البنك الأهلي الهدف الثالث في شباك نادي الزمالك بعد خطأ عبد الله جمعة الذي حاول إبعاد الكرة ولكنه أسكنها منتصف مرماه بالخطأ.

بعد السقوط الإفريقي.. جهاز فني مصري لقيادة الزمالك بعد رحيل فيريرا

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مدرب ألماني لخلافة فيريرا فى الزمالك 


كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، عن قيام أحد وكلاء اللاعبين بترشيح الألماني هايكو هيرليتش المدير الفني السابق لبايرن ليفركوزن لمسئولي القلعة البيضاء لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا الذي تم فسح تعاقده بالتراضي مؤخرا.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك للتعاقد مع مدير فني جديد في الفترة الحالية لقيادة الفريق وتتمسك إدارة الكرة بالتعاقد مع مدرب أجنبي لتولي المسؤولية.

وسبق لهيرليتش تولي قيادة منتخب ألمانيا للشباب في الفترة من 2007/2009، وقيادة  فريق بوخوم الألماني في الفترة من 2009/2010.

كما سبق للمدرب الألماني قيادة  فريق باير ليفركوزن في الفترة من 2017 /2018، وقيادة فريق أوجسبوج في الفترة من 2020 إلى 2021.

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خروج مرتضى منصور رئيس الزمالك من السجن 


قال خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، إن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، خرج من محبسه اليوم، وفي منزله الآن.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه على “فيسبوك”: “المستشار مرتضى منصور متواجد حاليا في بيته، حمد الله على سلامتك.. ورمضان كريم”.

 

الزمالك البنك الاهلي فيريرا مرتضى منصور خالد الغندور

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