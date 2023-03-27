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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

27 مارس.. موعد أذان المغرب خامس أيام رمضان في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبحث الكثير من المسلمين عن موعد أذان وصلاة المغرب طوال أيام شهر رمضان المُبارك 2023م، في محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية؛ وذلك لإعداد وتجهيز وجبة الإفطار، بعد صيام دام لأكثر من 12 ساعة عن الطعام والشراب.

كما يبحث الكثير أيضًا عن موعد أذان صلاة الفجر بمحافظة سوهاج، بأيام شهر رمضان المُبارك؛ لمعرفة الوقت المُناسب للإستيقاظ من أجل إعداد وتناول وجبة السحور، حتى يستطيع الفرد أن يُمارس عمله خلال اليوم دون الشعور بإرهاق أو قلة راحة.

وينشر موقع صدى البلد في السطور التالية، مواقيت الفروض الخمسة حسبما جاء عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.

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مواعيد الصلاة بـ خامس أيام شهر رمضان المُبارك 2023م

الفجْر ٤:٢٦ ص
الشروق ٥:٥٠ ص
الظُّهْر ١١:٥٩ ص
العَصر ٣:٢٧ م
المَغرب ٦:٠٨ م
العِشاء ٧:٢٣ م

سُنة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الإفطار

كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول عند الإفطار:" اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي"، رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسّنه ابن حجر في تخريج الأذكار، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: "اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ"، رواه أبو داود مرسلًا.

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