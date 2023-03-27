شيماء سيف تكشف مفاجأة في انفصالها عن زوجها

حلت الفنانة شيماء سيف، ضيفة ببرنامج "أنا والقناع" تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع على قناة "الحياة"، وتحدثت خلال اللقاء عن حياتها الشخصية والمهنية.

شيماء سيف: أنا حساسة أوي ومستعدة استغنى عن أي حد

قالت "سيف"، “مش بعرف اتكلم وأحكي، ووقت زعلي بكون ساكتة”، متابعة "انا حساسة أوي، وبخاف اتعرض لأي موقف".

وأكدت شيماء سيف "عندي طاقة دموع، وبطلعها في البيت، وبخرج للناس بضحك ومبسوطة"، معلقة "اللي بيقولوا بتهزر يا بختها جوا ياخدو من بختها".

وأضافت "بخاف من إحساس الفقدان.. والناس مش أسلك حاجة لما نقطة ضعفك بتبان الناس بتستغلها"، مختتمة “مستعدة استغنى عن أي حد وبدون أحزان”.

شيماء سيف تعترف بأكبر خطأ ارتكبته في حق نفسها| شاهد

تحدث شيماء سيف عن أكبر خطيئة ارتكبتها في حق نفسها، قائلة:" لما كنت بكذب قلبي وشعوري وإحساسي.. وطلعت في الآخر غلطانة في حق نفسي".

واسترسلت: "شخص من الأشخاص القريبة وعلمني درس..متابعة: "زعلانة أني أديته وقت واهتمام ودخلته في دائرة المقربين، وهو مكنش حقيقي".

وتابعت: "غيرت اسم والدي لـ أسم المخرج اللي اكتشفني".

بسبب بوست.. شيماء سيف تكشف لأول مرة حقيقة انفصالها عن زوجها

كشفت "شيماء سيف" سر بوست " الحمدلله وكل شئ نصيب "، قائلة:" كان وقت إصابة الفنانة الراحلة دلال بكورونا ودنيا كمان..وكنا بنعمل مسلسل دنيا سمير غانم".

واسترسلت:" عرفت بعد كدا أن المسلسل وقف ومش هيتعرض في رمضان، ووقتها كتبت البوست، والناس فكرت أني اطلقت وانفصلت عن زوجي".

وأضافت :" مكنش ينفع أقول سبب البوست وقتها، ومش عشان أبرأ نفسي يبقى أقول سر في حياة حد مكنش ينفع يتعرف".



شيماء سيف: ندمت ندم عمري على قيامي بهذا الأمر

تحدثت "شيماء سيف" عن تأثير السوشيال ميديا في حياتها، قائلة: "كنت بنشر كل تفاصيل حياتي ومشاكلي على السوشيال ميديا، بس بطلت، وندمت ندم شديد، وأنا كنت فاهمة غلط".

وعن علاقتها بزوجها؛ قالت: "إحنا الاتنين برج الأسد، فقلبتنا مع بعض بتكون حاجة صعبة، واتعلمنا مع الوقت، مفيش داعي نعمل خناقة نندم عليها"، متابعة: "لما بنتخانق؛ بنبعد وقت، وبنرجع آخر اليوم ونهدى".

واسترسلت:" لما بنبقى زعلانين؛ بنضحَّك بعض، واللي يضحك يبقى اتصالح"، مضيفة: "لازم اللي جوا البيت يفضل جوا.. ومايظهرش برا على السوشيال ميديا".

«القسوة بتتقابل بقسوة».. شيماء سيف تتحدث عن علاقتها بوالدها

تحدثت شيماء سيف، عن علاقتها بعائلتها، قائلة: “علاقتي قوية بعائلتي وشقيقاتي”، مضيفة: "عندي أخت مابتحبش تظهر على السوشيال ميديا.. ولما نزلت صورنا في فرحي؛ قالتلي محدش يعرف إنك أختي".

واسترسلت: "هي طيبة، أو وعايزة تبقى بعيدة عن جو السوشيال ميديا"، مضيفة: "خرَّجت والدي، ولغيت تواجده؛ تعاطفا مع والدتي".

وأكملت: "دايما بقول: القسوة بتتقابل بقسوة.. وأنا مش ملاك"، مؤكدة أنها "شخصية عنيدة للغاية ولا تسامح".

ماشوهتش صورتهم| شيماء سيف عن مشكلتها مع انتصار وهايدي كرم: ربنا جابلي حقي

تحدثت "شيماء سيف" عن مشاكلها مع انتصار وهايدي كرم، قائلة: “اتكلمت عن المشاكل وكنت مقتنعة لما طلعت وتحدثت عن مشاكلنا، وأنا اتسألت وقتها، وجاوبت”، متابعة: “انتصار كان عندها جراءة كافية، وطلعت أكدت كلامي”.

وأضافت: “الموضوع بالنسبة لي، انتهي؛ بمجرد حديث انتصار بالحقيقة”.. متابعة: “اختلفنا وسيبنا البرنامج، والجمهور كان بيسأل، وأنا مش بخبي عن الجمهور حاجة”.

واسترسلت: “لم أشعر أنني شوهت صورة انتصار وهايدي كرم، ومفيش حد بيشوه صورة حد، وكل واحد بيشيل شيلته”، متابعة: “أخدت حقي لما البرنامج ماكملش من غيري، وربنا جابلي حقي”.