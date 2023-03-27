عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيماء سيف تكشف مفاجأة في انفصالها عن زوجها

شيماء سيف
شيماء سيف

حلت الفنانة شيماء سيف، ضيفة ببرنامج "أنا والقناع" تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع على قناة "الحياة"، وتحدثت خلال اللقاء عن حياتها الشخصية والمهنية.

 

شيماء سيف: أنا حساسة أوي ومستعدة استغنى عن أي حد
قالت "سيف"، “مش بعرف اتكلم وأحكي، ووقت زعلي بكون ساكتة”، متابعة "انا حساسة أوي، وبخاف اتعرض لأي موقف".

وأكدت شيماء سيف "عندي طاقة دموع، وبطلعها في البيت، وبخرج للناس بضحك ومبسوطة"، معلقة "اللي بيقولوا بتهزر يا بختها جوا ياخدو من بختها".

وأضافت "بخاف من إحساس الفقدان.. والناس مش أسلك حاجة لما نقطة ضعفك بتبان الناس بتستغلها"، مختتمة “مستعدة استغنى عن أي حد وبدون أحزان”.

شيماء سيف تعترف بأكبر خطأ ارتكبته في حق نفسها| شاهد
تحدث شيماء سيف عن أكبر خطيئة ارتكبتها في حق نفسها، قائلة:" لما كنت بكذب قلبي وشعوري وإحساسي.. وطلعت في الآخر غلطانة في حق نفسي".

واسترسلت: "شخص من الأشخاص القريبة وعلمني درس..متابعة: "زعلانة أني أديته وقت واهتمام ودخلته في دائرة المقربين، وهو مكنش حقيقي".

وتابعت: "غيرت اسم والدي لـ أسم المخرج اللي اكتشفني".

بسبب بوست.. شيماء سيف تكشف لأول مرة حقيقة انفصالها عن زوجها
كشفت "شيماء سيف" سر بوست " الحمدلله وكل شئ نصيب "، قائلة:" كان وقت إصابة الفنانة الراحلة دلال بكورونا ودنيا كمان..وكنا بنعمل مسلسل دنيا سمير غانم".

واسترسلت:" عرفت بعد كدا أن المسلسل وقف ومش هيتعرض في رمضان، ووقتها كتبت البوست، والناس فكرت أني اطلقت وانفصلت عن زوجي".

وأضافت :" مكنش ينفع أقول سبب البوست وقتها، ومش عشان أبرأ نفسي يبقى أقول سر في حياة حد مكنش ينفع يتعرف".
 

شيماء سيف: ندمت ندم عمري على قيامي بهذا الأمر
تحدثت "شيماء سيف" عن تأثير السوشيال ميديا في حياتها، قائلة: "كنت بنشر كل تفاصيل حياتي ومشاكلي على السوشيال ميديا، بس بطلت، وندمت ندم شديد، وأنا كنت فاهمة غلط".

وعن علاقتها بزوجها؛ قالت: "إحنا الاتنين برج الأسد، فقلبتنا مع بعض بتكون حاجة صعبة، واتعلمنا مع الوقت، مفيش داعي نعمل خناقة نندم عليها"، متابعة: "لما بنتخانق؛ بنبعد وقت، وبنرجع آخر اليوم ونهدى".

واسترسلت:" لما بنبقى زعلانين؛ بنضحَّك بعض، واللي يضحك يبقى اتصالح"، مضيفة: "لازم اللي جوا البيت يفضل جوا.. ومايظهرش برا على السوشيال ميديا".

«القسوة بتتقابل بقسوة».. شيماء سيف تتحدث عن علاقتها بوالدها
تحدثت شيماء سيف، عن علاقتها بعائلتها، قائلة: “علاقتي قوية بعائلتي وشقيقاتي”، مضيفة: "عندي أخت مابتحبش تظهر على السوشيال ميديا.. ولما نزلت صورنا في فرحي؛ قالتلي محدش يعرف إنك أختي".

واسترسلت: "هي طيبة، أو وعايزة تبقى بعيدة عن جو السوشيال ميديا"، مضيفة: "خرَّجت والدي، ولغيت تواجده؛ تعاطفا مع والدتي".

وأكملت: "دايما بقول: القسوة بتتقابل بقسوة.. وأنا مش ملاك"، مؤكدة أنها "شخصية عنيدة للغاية ولا تسامح".

ماشوهتش صورتهم| شيماء سيف عن مشكلتها مع انتصار وهايدي كرم: ربنا جابلي حقي
تحدثت "شيماء سيف" عن مشاكلها مع انتصار وهايدي كرم، قائلة: “اتكلمت عن المشاكل وكنت مقتنعة لما طلعت وتحدثت عن مشاكلنا، وأنا اتسألت وقتها، وجاوبت”، متابعة: “انتصار كان عندها جراءة كافية، وطلعت أكدت كلامي”.

وأضافت: “الموضوع بالنسبة لي، انتهي؛ بمجرد حديث انتصار بالحقيقة”.. متابعة: “اختلفنا وسيبنا البرنامج، والجمهور كان بيسأل، وأنا مش بخبي عن الجمهور حاجة”.

واسترسلت: “لم أشعر أنني شوهت صورة انتصار وهايدي كرم، ومفيش حد بيشوه صورة حد، وكل واحد بيشيل شيلته”، متابعة: “أخدت حقي لما البرنامج ماكملش من غيري، وربنا جابلي حقي”.

شيماء سيف الفنانة شيماء سيف الإعلامية منى عبد الوهاب برنامج أنا والقناع دنيا سمير غانم هايدي كرم انتصار اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهدوء الذي يسبق العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس

أول تعليق من الأهلي علي خسارة الزمالك من البنك الأهلي

17 ألف جنيه مرة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد والأسمنت الآن خامس أيام رمضان

الفراخ بـ 60 جنيها رسميًا الآن والبانيه رخص 40|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

أخبار الأهلي| الخطيب ينهي صفقة جديدة.. ونفاد تذاكر أفريقيا.. و«كاف» يصدم الهلال

3 ظواهر جوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد.. تفاصيل

بعد الأمطار الرعدية.. مفاجأة من الأرصاد بشأن طقس اليوم 5 رمضان

560 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن خامس يوم رمضان

ترشيحاتنا

تراجع الدولار.. مفاجأة سارة تنتظر الجنيه بعد إفلاس أشهر بنوك أمريكا

توزيع مجوهرات بـ الكيلو على المعازيم.. فرح أسطوري يشعل السوشيال ميديا| تفاصيل

بسبب التعديلات القضائية.. محامي نتنياهو يهدد بالتنحي عن قضيته

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين

خصم 70 % علي بيجو 3008 موديل  2023

نَبِيٌّ ذكر اسمه 136 مرة في القرآن .. ما السبب؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعز من الولد.. مشهد كوميدي لـ الوليد بن طلال مع حفيداته| فيديو

رجيم في رمضان ينقص 20 كيلو .. مجرب وسريع

منذ 2005.. سيدة تحصل على رخصة القيادة بعد 960 محاولة

كادت تبتلعه.. لحظة نجاة عامل سفينة بأعجوبة من أمواج مرعبة| شاهد

فيديو

وزير الرياضة يحسم الجدل بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد خروجه من السجن «فيديوجراف»

رسالة تحذير من أشهر عالم زلازل في تركيا .. ومطالب بنقل سكان إسطنبول فورًا «فيديوجراف»

محمد رجب عملها بلوك ولوسي قالتلها مبحبكيش.. تفاصيل حياة مي سليم الخاصة.. فيديوجراف

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ