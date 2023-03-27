هاله صدقي: إلهام شاهين ليست فنانة إغراء ولا تقدم أعمالا مبتذلة

حلت الفنانة القديرة هالة صدقي، ضيفه حلقة جديدة من حلقات برنامج " The Nine Show " للإعلامية دعاء صلاح والذى عرض على قناة الشمس في تمام الساعة التاسعة مساء.



قالت هالة صدقي: “أنا صريحة لدرجة مزعجة جدا والصراحة بتأثر على علاقاتي في الوسط الفني ، وقالت إن والدتها كانت صعبه وصارمة وإن شخصيتها عكس والدتها نهائي”.



وتحدثت صدقي قائلة: “إلهام شاهين هي أختي وليست صديقة وهى من أوائل الناس الى وقفت بجانبي وقت وفاة امي هي و بوسي شلبي”.



وأضافت صدقي، أن الهام شاهين لم تصنف فنانة إغراء ولم تعمل أى أعمال مبتذلة كلها فى حدود الشخصية التي تقدمها فقط.



وتابعت صدقي قائلة: “إنها لو كانت وافقت على أدوار الإغراء فى بدايتها الفنية كانت أصبحت فى مكانه اكبر ، ولكن المخرجين بيستخدموا أدوار الإغراء لمجرد التعرية وليس الحدث”.

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برنامج " The Nine Show " من تقديم الإعلامية " دعاء صلاح" ويشاركها الإعلامى "أحمد صلاح" يذاع يوميا فى رمضان في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة الشمس، وهو برنامج فنى يجمع باقة كبيرة من نجوم الفن ومنهم ..نيللي كريم، ريهام عبدالغفور، هاله صدقى ، ايتن عامر ، وفاء عامر ، محمود الليثي، حمدى الميرغني شيماء سيف وغيرهم.



