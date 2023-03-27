هتبتدي حكايتنا.. مي كساب تشوق المتابعين لأحداث مسلسل جعفر العمدة

شوقت الفنانة مي كساب، المتابعين لأحداث مسلسل جعفر العمدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت مي كساب: “النهارده هتبتدي حكايتنا #جعفر_العمدة”.

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل جعفر العمدة العديد من الأحداث .

وقام محمد رمضان بإعطاء هدية لزوجته الجديدة زينة وهي عبارة عن مفتاح سيارة جديدة وصندوق مليء بالمجوهرات إلى جانب "برفان" ومج عليه صورته .

كما اتهم جعفر العمدة زوجته الأولى، مي كساب بسرقة تليفون ضرتها الفنانة زينة التي تجسد دور زوجته الرابعة.

وتكشف الأحداث براءة مي كساب من سرقة الموبايل وان من سرقة هي الفنانة منة فضالي من أجل تحضير عمل لـ"زينة.

جعفر العمدة:

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعي، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.