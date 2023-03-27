هالة صدقي: كان معمولي عمل وبخاف من الحسد

حلت الفنانة القديرة هالة صدقي، ضيفه حلقة جديدة من حلقات برنامج " The Nine Show " للاعلامية دعاء صلاح، والذى عرض على قناة الشمس فى تمام الساعه التاسعه مساء.

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قالت هاله صدقي إنها تؤمن بالحسد والاعمال وكشفت عن قصة العمل المعمول فى منزل والدها، وكشفت ايضا معرفتها من احد الاشخاص قال لها انها معمولها عمل فى منزلها وبالفعل تغيرت احداث كثيرة فى حياتها بهذا الوقت للاسوء.



وقامت دعاء صلاح أثناء الفقرة بتبخير الفنانه هاله صدقى بالبخور لحمايتها من الحسد .

تحدثت صدقي قائلة إنها كانت سيدة نموذجية فى حياتها الزوجية ، وإنها لم ولن تخوض اى قصة حب مرة أخرى وإنها تعيش لاولادها وعملها فقط .

برنامج " The Nine Show " من تقديم الاعلاميه " دعاء صلاح" ويشاركها الاعلامى " احمد صلاح " يذاع يوميا فى رمضان فى تمام الساعه التاسعه مساء على قناة الشمس ، وهو برنامج فنى يجمع باقة كبيرة من نجوم الفن ومنهم نيللي كريم ، ريهام عبدالغفور ، ايتن عامر ، وفاء عامر ، محمود الليثي ، حمدي الميرغني، شيماء سيف وغيرهم .



