بسبب التعديلات القضائية.. محامي نتنياهو يهدد بالتنحي عن قضيته

أبلغ محامي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بايز بن تسور، رئيس الوزراء أنه سيمتنع عن تمثيله في قضية الفساد في حالة استمرت التعديلات القضائية.

وقال محامي نتنياهو إنه لن يتمكن من الاستمرار في تمثيله في القضية 4000 إذا لم يتم إيقاف التعديلات القضائية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رسالة بن تسور وصلت لنتنياهو قبل أن يقوم الأخير بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت من منصبه، إثر دعوته لوقف التشريع.



وكان دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج الحكومة، اليوم الاثنين، إلى وقف الإجراءات المتعلقة بالتعديلات القضائية المثيرة للخلاف، وذلك بعد يوم من إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير دفاعه بسبب اعتراضه على التعديلات. وتسبب قرار الإقالة في اندلاع احتجاجات حاشدة في الشوارع.

وقال هرتسوج على تويتر "من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية، أدعوكم إلى وقف الإجراءات التشريعية على الفور".

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، شريط فيديو لحظة فض الشرطة الإسرائيلية للمتظاهرين على التعديلات على مواد السلطة القضائية وعلى الحكومة.